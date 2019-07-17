Perinçek: FETÖ'nün siyasi ayağı Ali Babacan'dır

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programına katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, "Siyasi ayak çıktı işte: Ali Babacan. Siyasi ayak CHP ve Akşener'in müttefiki. Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu kimlerin yanında? Siyasi ayak temizleniyor AK Parti'den. Kimin yanına geçiyor?" dedi.

Aydınlık'ta yer alan habere göre Perinçek, şu görüşleri dile getirdi:

CHP'nin, Meral Akşener'in yanına geçiyor. Başka siyasi ayak var mı? AK Parti içerisindeki Fethullah dostları kim: Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan.

"GÜL KENDİSİ İTİRAF ETTİ"

Abdullah Gül 2 sayfa 9 maddelik gizli anlaşma yaptığını 2 Nisan 2013'te kendisi itiraf etmişti. Davutoğlu başbakanlıktan uzaklaştığı zaman Foreign Policy'de 'ABD, Ankara'daki adamını kaybediyor' yazıldı.

"DAVUTOĞLU ABD'NİN ANKARA'DAKİ ADAMI"

ABD'nin Ankara'daki adamıydı Davutoğlu. O siyasi ayak şimdi AK Parti'den uzaklaşıyor. Niçin Amerika Abdullah Gülleri, Ali Babacanları, Davutoğlularını AK Parti'den koparıyor? Niçin ABD, Meral Akşener'i MHP'nin içinden kopardı? Demek ki MHP'yi vatansever cephede gördü ve böldü. Amerika niçin CHP'yi, FETÖ'yü bölmeye çalışmıyor? AK Parti'yi, MHP'yi bölmeye çalışıyor? Vatan Partisi'ni hedef alıyor?"