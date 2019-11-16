Son dakika: İstanbul'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü
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Son dakika: İstanbul'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü

Son dakika: İstanbul Pendik'te akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kavganın neden çıktığı henüz belirlenemezken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

16.11.2019 10:47 | Son Güncelleme: 16.11.2019 10:51
Son dakika: İstanbul'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü

PENDİK'te akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

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Kaynak: DHA
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