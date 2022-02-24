Pendik'te iş yerindeki cinayette 5 gözaltı

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik'te bir şahsın alacaklıları tarafından iş yerinde pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi olayında polis şüpheli 5 kişiyi gözaltına aldı. Silahlı saldırı anı ve şüphelilerin kaçtıkları anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

12 Şubat Cumartesi günü Pendik Kurtköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hıdır Yılmaz'ın çalıştığı iş yerine alacaklıları geldi. Çıkan tartışmada iddiaya göre Adnan E., pompalı tüfekle Hıdır Yılmaz'a ateş açtı. Şahıslar olay yerinden hızla kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapılan Yılmaz, hastanede 22 Şubat günü hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelilerin izini süren ekipler zanlıları kıskıvrak yakaladı. Silahı kullandığı tespit edilen ve 2 adet aranması olan Adnan E. ile 14 suç kaydı olan Alper E., 28 suç kaydı olan Burhan K., 7 kaydı olan Yusuf A. ve Emre B., Pendik ve Maltepe ilçelerinde yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Yaşananların alacak verecek meselesinden dolayı olduğu ileri sürülürken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

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