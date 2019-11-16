Pendik'te 3 kişiyi öldüren saldırgana linç girişimi!
İstanbul Pendik'te 3 kişiyi öldüren şahıs ekipler tarafından olay yerinden çıkarılırken linç girişimine uğradı. Polis ekipleri kalabalığı uzaklaştırmak için biber gazı kullandı. Binanın önünde gerginlik yaşandı.
İstanbul Pendik'te akrabalar arasında silahlı kavga çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Polis ekipleri saldırganı olay yerinden çıkarırken kalabalık saldırganı linç etmek istedi. Polis, biber gazı kullandı.
SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ
Olay saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde bulunan bir markete gelen silahlı saldırgan A.E, henüz bilinmeyen nedenle aynı aileden 4 kişiye kurşun yağdırdı.
3 ÖLÜ, 1 YARALI
Silahlı saldırıda Orhan Yılmaz, Rabia Yılmaz ve Ahmet Yılmaz öldü, Ayhan Yılmaz ise yaralandı.
Saldırgan olay sonrası gözaltına alındı.
LİNÇ GİRİŞİMİ
Saldırgan olay yerinde yakalanırken mahallede gerginlik yaşanıyor. Bina önünde toplanan kalabalık saldırganı linç etmek istiyor. Polis binaya zırhlı araç yanaştırdı. Binanın önünde toplanan kalabalığı uzaklaştırmak için ise biber gazı kullandı. Ancak bina önündeki gerginlik sürüyor.
Haber Videosu: Pendik'te 3 kişiyi öldüren saldırgana linç girişimi!