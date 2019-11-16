Pendik'te 3 kişiyi öldüren saldırgana linç girişimi!

16.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 16.11.2019 12:27

İstanbul Pendik'te akrabalar arasında silahlı kavga çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Polis ekipleri saldırganı olay yerinden çıkarırken kalabalık saldırganı linç etmek istedi. Polis, biber gazı kullandı.

SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Olay saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde bulunan bir markete gelen silahlı saldırgan A.E, henüz bilinmeyen nedenle aynı aileden 4 kişiye kurşun yağdırdı.

3 ÖLÜ, 1 YARALI

Silahlı saldırıda Orhan Yılmaz, Rabia Yılmaz ve Ahmet Yılmaz öldü, Ayhan Yılmaz ise yaralandı.

Saldırgan olay sonrası gözaltına alındı.

LİNÇ GİRİŞİMİ

Saldırgan olay yerinde yakalanırken mahallede gerginlik yaşanıyor. Bina önünde toplanan kalabalık saldırganı linç etmek istiyor. Polis binaya zırhlı araç yanaştırdı. Binanın önünde toplanan kalabalığı uzaklaştırmak için ise biber gazı kullandı. Ancak bina önündeki gerginlik sürüyor.

Kaynak: DHA