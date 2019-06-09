Pendik sahiline vuran ölü at görenleri şaşkına çevirdi

Pendik sahiline vuran ölü at görenleri şaşkına çevirdi

Pendik sahilinde kıyıya vuran at cesedi görenleri şaşkına çevirdi.Ölü atın sahile vurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te sabah saatlerinde sahilde gezen vatandaşlar şok edici bir manzara ile karşılaştı. Denizdeki bir at cesedinin sahildeki kayalıklara vurduğu gözlendi. Sahile vuran at cesedini görenler adeta şaşkına döndü. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi. Ölü at, belediye ekiplerince denizden çıkarılarak bölgeden götürüldü.

VATANDAŞLAR KAMERALARA SARILDI

Atın, adalara gemilerle taşındığı sırada denize düşüp boğularak öldüğü düşünülüyor. Öte yandan sahile vuran ölü at, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde at cesedinin sahile vurduğu görülüyor.

Kaynak: İHA
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