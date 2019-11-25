Pencereden atıldığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti
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Pencereden atıldığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde pencereden atıldığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti, yanındaki erkek ise ağır yaralandı.

25.11.2019 18:09 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:09
Pencereden atıldığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti

'un İlçesi'de pencereden atıldığı öne sürülen kadın hayatını kaybetti, yanındaki erkek ise ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre; olay Mehmet Akif Mahallesi'ndeki binada meydana geldi.

Çevre sakinlerinin iddiasına göre bir kadın ile erkek, binanın 5. katındaki daireden aşağıya atıldı.

Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA
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