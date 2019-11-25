Pencereden atıldığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde pencereden atıldığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti, yanındaki erkek ise ağır yaralandı.
İstanbul'un Küçükçekmece İlçesi'de pencereden atıldığı öne sürülen kadın hayatını kaybetti, yanındaki erkek ise ağır yaralandı.
DHA'nın haberine göre; olay Mehmet Akif Mahallesi'ndeki binada meydana geldi.
Çevre sakinlerinin iddiasına göre bir kadın ile erkek, binanın 5. katındaki daireden aşağıya atıldı.
Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.