Pençe-Kaplan Harekatı şehidi Köse sonsuzluğa uğurladı Pençe-Kaplan Harekatı şehidi Köse sonsuzluğa uğurladı Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse, memleketi Osmaniye'de gözyaşları arasında toprağa verildi Kuzey Irak'ta gerçekleşen Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse,...

Pençe-Kaplan Harekatı şehidi Köse sonsuzluğa uğurladı

Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse, memleketi Osmaniye'de gözyaşları arasında toprağa verildi

OSMANİYE - Kuzey Irak'ta gerçekleşen Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınan 22 yaşındaki şehit Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınmak için Osmaniye Merkez Mevlana Mahallesindeki baba ocağına getirildi. Baba İsmail Köse ve anne Fatma Köse ve mahalleliden helallik alınmasının ardından şehit Köse'nin naaşı, cenaze namazının kılınacağı Osmaniye Merkez Asri Mezarlık Camiine getirildi. Burada yapılan törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Garnizon K. Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş katıldı.

Şehit Köse, kılınan cenaze namazının ardından şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: İHA