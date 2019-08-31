Pençe-3 Harekatı'nda, tuzaklanmış çoklu EYP imha edildi

31.08.2019 13:22

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde devam eden Pence-3 Harekatı kapsamında, muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış çoklu El Yapımı Patlayıcının (EYP) tespit edilerek, imha edildiğini duyurdu.

BAKANLIK TWITTER'DAN DUYURDU

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı'nda; 1 adet doçka mevzi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu EYP, tespit edilerek yerinde imha edildi" denildi.

BİR AÇIKLAMA DA MARDİN VALİLİĞİ'NDEN

Öte yandan, Mardin Şırnak, Batman üçgeninde başlatılan Kıran-2 Operasyonu kapsamında 2 terörist yakalandı.

Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kıran -2 Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı unsurlarınca Mardin ili Nusaybin ilçesi kırsalı Akarsu Mahallesi'nde icra edilen operasyon neticesinde; Suriye'den ülkemize eylem yapmak maksadıyla gönderildiği değerlendirilen 2 PKK/PYD/YPG örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Kaynak: DHA