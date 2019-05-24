Pegasus'tan İstanbul Okan Üniversitesi öğrencilerine kariyer imkanı

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Okan Üniversitesi Pilotaj Bölümü öğrencilerine kariyer imkanı sunuyor.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, pilot ihtiyacını karşılamak için eğitim kurumlarıyla anlaşma kararı alan şirket, pilotaj programından mezun olacak öğrencilere çalışma imkanı sunacak. Böylece hızla gelişen bir sektör olarak öne çıkan sivil havacılığın pilot ihtiyacı iç kaynaklardan temin edilecek.

Karar doğrultusunda, 26 bin öğrenciye sahip Pegasus Hava Yolları, İstanbul Okan Üniversitesi ile iş birliği anlaşması yaptı.

Anlaşma ile pilotaj eğitimi devam eden İstanbul Okan Üniversitesi öğrencilerinden Pegasus'un kriterlerini karşılayan ve işe alım süreçlerini başarıyla tamamlayanlar, Pegasus'ta ikinci pilot adayı olma hakkı kazanacak.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan mezunlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı pilot lisanslarını aldıktan ve Pegasus bünyesinde Tip eğitimlerini tamamladıktan sonra, ikinci pilot kadrolarında değerlendirilebilecek.

Halen İstanbul Okan Üniversitesi Pilotaj Bölümü'ne devam eden ve programa yeni katılacak öğrencilerin tamamı, bu iş birliği kapsamında kriterleri karşılamaları durumunda Pegasus'a başvuru yapma hakkına sahip olacak.

Türk Sivil Havacılık Mevzuatı çerçevesinde İstanbul Okan Üniversitesi'nde kurulan Uçuş Eğitim Organizasyonu'nun sorumluluğunda ve pilotaj lisans eğitimi kapsamında teorik eğitimlerini alan Pilotaj Bölümü öğrencileri, Atlantik Uçuş Akademisi (AFA) bünyesinde de uçuş eğitimlerini tamamlıyor.

Bahçelievler Kampüsü'nde faaliyet gösteren Okan Havacılık'ta pilot adayları iki pilotun birbirleriyle olan ilişkisi, pilotlar arası görev dağılımı gibi konularda prosedür eğitici Boeing 737 NG Simülatörü ile eğitim alıyor. Dört yıllık eğitimleri kapsamında simülatörden yararlanan Pilotaj Bölümü öğrencilerinin yanı sıra, İstanbul Okan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OKSEM) aracılığıyla üniversite öğrencisi olmayanlar da pilot sertifikası alabiliyor.

Kaynak: AA