PDR nedir? PDR açılımı nedir? 2020 PDR (Psikolojik danışmanlık ve rehberlik) taban puanları YKS sınavının açıklanmasının ardından bazı bölümlerin taban puanları araştırılmaya başlandı. Bunlardan birisi de PDR bölümüdür. Peki PDR bölümü nedir, açılımı nedir tüm detaylarıyla haberimizde paylaşalım.

PDR, Eşit ağırlık puan türüyle girilen yüksek bir bölümdür. Kaliteli üniversitelerde genelde 400 puan ve üzerinde alım yapılmaktadır. Peki PDR açılımı nedir, bölümün taban puanları kaçtır?

PDR AÇILIMI NEDİR?

PDR kısaltmasının açılımı "Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik" demektir. "Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik" bölümünün baş harfleri PDR 'yi oluşturur. Bazı yerlerde "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık" olarak da geçmektedir.

PDR NEDİR?

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, bir koruyucu ruh sağlığı hizmetidir. Eğitim kurumları bu hizmetin uygulama alanlarından bir tanesidir. Ruh sağlığı açısından normal, ancak gelişimsel ve uyum sorunları olan herkesin bu hizmetlere ihtiyacı vardır. Örneğin, yeni okula gelmiş bir öğrencinin uyum sorunu olabilir, arkadaşsızlık çekebilir, bir başka öğrencinin sınavlara ilişkin kaygısı olabilir ya da bir üst eğitim kurumu veya meslek seçimiyle ilgili yardım isteyebilir gibi. İşte, tüm bu sorunlara, psikolojik danışma ve rehberlik programlarından mezun olan psikolojik danışmanlar (ki Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'nda bu kişilere, öğretmen haklarından yararlansınlar diye, rehber öğretmen denilmekte) yardımcı olabilirler. Eğitim ortamında öğrencilere, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunulduğu takdirde, öğretim ve yönetim işleri kolaylaşacak, hem geleceğin yetişkinleri olan çocuk ve gençlerin, dolayısıyla toplumun ruh sağlığı korunmuş hem de çağdaş eğitim ortamı sağlanmış olur. Rehberlik hizmet alanına ve problem alanın göre kendi içinde ayrılmaktadır. Hizmet alanına göre; eğitim, sağlık ve sosyal rehberlik olarak ayrılır. Problem alanına göre ise kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik olarak ayrılmaktadır.

PDR (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK) TABAN PUANLARI

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) EA : 423,40016

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce)(Burslu) EA : 403,93701

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce)(Burslu) EA : 388,61487

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA : 388,01779

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA : 382,93555

ANKARA ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA : 382,42996

TED ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce)(Burslu) EA : 381,95224

MEF ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce)(Burslu) EA : 381,10095

MARMARA ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA : 378,34931

GAZİ ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA : 377,55483

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) EA : 375,69450

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA : 374,82684

EGE ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA : 374,57299

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce)(Burslu) EA : 373,80584

Bazı üniversitelerin PDR taban puanları bu şekildedir. Tamamına ulaşmak için ÖSYM Atlas tercih botuna girebilirsiniz.

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