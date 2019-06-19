Pazar günü evlendiği eşinden boşanma kararı alan Zerrin Özer, hastane çıkışı görüntülendi

Sanatçı Zerrin Özer, geçtiğimiz pazar günü 3 yıldır birlikte olduğu Murat Akıncı ile nikah masasına oturdu. Nikah fotoğraflarının yayılmasıyla birçok kadın 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak Akıncı'nın dolandırıcı olduğunu iddia ederek delillerini sundu. Öğrendikleri karşısında büyük üzüntü yaşayan ve boşanma kararı alan Özer, dün akşam hastaneye kaldırıldı. Özer'in menajeri yaptığı açıklamada, "Evde krize girmiş, yardımcıları bulmuş" dedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Panik atak hastası olduğu öğrenilen Zerrin Özer, akşam saatlerinde Zekeriyaköy'deki evinde rahatsızlanarak Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastane çıkışında tekerlekli sandalyede perişan halde görüntülenen Özer'in menajeri sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"EVDE BAYILMIŞ"

Menajer Kemal Aslan, "Zerrin Hanım 2-3 gündür büyük üzüntü içerisinde. Evde bayılmış. Krize girmiş. Yardımcıları bulmuş kendisini. Tansiyonu yükseliyor sürekli. Ambulansla buraya getirildi. Doktorlar tansiyonunu düşürüyor ama tekrar çıkıyor." açıklamasını yaptı.