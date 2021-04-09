Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı

Şimdilerde sevgilisi ve kızıyla Bali'de tatil yapan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından her anını paylaşmaya devam ediyor. Subaşı, son olarak Mısırlı sevgilisiyle havuzda öpüştüğü anı paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle Türkiye'ye gelen Şeyma Subaşı, Mohammed Al Saloussi'yle ailesini tanıştırdı. Yaklaşık 4 aydır birlikte olduğu sevgilisiyle evlilik kararı aldıklarını açıklayan Subaşı, şimdilerde kızı Melisa ve Mohammed ile Bali'de tatil yapıyor.

ÖPÜŞTÜKLERİ ANI PAYLAŞTI

Uzun zamandır hayalini kurduğu Bali'deki her anını paylaşan Subaşı, en özel zamanlarını da paylaşmayı ihmal etmedi. Gece yarısı sevgilisiyle havuza giren subaşı, öpüştükleri anı paylaştı. Subaşı paylaşımına da "Bali'deki parti tarzım. Sizinkilerden farklı" notunu yazdı.

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Instagram'da üç milyondan fazla takipçisi bulunan Şeyma Subaşı, Bali'ye gittikleri gün peş peşe bikinili pozlarını paylaşmış ve "Doğru zamanlara çok inanıyorum. Bali'ye hep gelmek istemişimdir, yıllardır görmek ve keşfetmek istediğim yerlerden biri olmuştur. Ama kendimi tamamen hazır hissettiğimde fotoğraflardan gördüğüm ve benim için çok özel olacağını hissettiğim bu yere çok huzurlu gelmek istedim. Ve doğru insanlarla... Ve şimdi iç huzurum, kızım ve ben... En çok görmek istediğim bu yerde, sevdiklerimle buradayız. Ve burada ruhumu daha da geliştirmeye çok hazırım. Melisa'yı en şanslı çocuklardan biri olarak görüyorum çünkü o bu yaşta ve bu tatil deneyimini her zaman hatırlayacak. Ama yardım edemem ama şöyle düşünün evet her şeyin doğru zamanı var ama bazen şu anda olduğu gibi, bu şansı bizim adımıza alırız... bunu ancak kendi başımıza gerçekleştirebiliriz" demişti.

MISIRLI SEVGİLİSİYLE EVLENİYOR

Türkiye'ye geldiğinde Buket Aydın'ın Koltuk isimli programına konuk olan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle evleneceklerini duyurarak şunları söylemişti: "Tam evleniyorum demeyim ama. İsteme gibi olmadı tabii ki. Aileyle İstanbul'a geldiğimiz zaman tanıştırmak istedik. Çok samimi bir ortam oldu. Benim annem ve babam İngilizce bilmezler ama bir şekilde anlaştılar. Çok tatlı, çok masum, çok güzel bir ortam oldu. E tabii ki sormadı ama o yola gittiği için öyle oldu. Henüz evlilik teklifi etmedi. Ama evlenmeyi konuştuk. 3 ay 10 gündür birlikteyiz. Çok güzel gidiyor, bizim hikaye çok uzun."

İşte Şeyma Subaşı'nın Bali tatilinden kareler...