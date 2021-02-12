Payitaht Abdülhamid ne zaman, saat kaçta? Payitaht Abdülhamid 138. yeni bölüm fragmanı izle! Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu?
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Payitaht Abdülhamid ne zaman, saat kaçta? Payitaht Abdülhamid 138. yeni bölüm fragmanı izle! Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu?

12.02.2021 08:14 | Son Güncelleme: 12.02.2021 08:18
Payitaht Abdülhamid ne zaman, saat kaçta? Payitaht Abdülhamid 138. yeni bölüm fragmanı izle! Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu?

TRT'nin en beğenilen tarih dizilerinden biri olan Payitaht Abdülhamid izleyici karşısına yine heyecanlı çıkıyor. Peki Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamid ne zaman, saat kaçta? Payitaht Abdülhamid hangi gün, saat kaçta? Payitaht Abdülhamid 138. Bölüm fragmanında neler oluyor?

Payitaht Abdülhamid'ın 138. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki bu fragmanda neler olacak? Payitaht Abdülhamid hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Payitaht Abdülhamid oyuncuları kimler? Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Payitaht Abdülhamid yeni sezonuyla bu akşam saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarına gelecek.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Payitaht: Abdülhamid her cuma TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT 137. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahsin Paşa'dan Abdülhamid'in gayrinizami harp planını öğrenmek isteyen Cassel, Mithras kumandanı Nerva'ya emri verir. Abdülhamid'den Tahsin Paşa'ya karşılık yapılandırma hamlesinden vazgeçilmesi istenmektedir. Abdülhamid ise hem devletini borçlardan hem de dostunu düşmandan kurtarmanın yollarını arar. Eşref ve ekibi Tahsin Paşa'yı bulmak için çıktıkları yolda kötü bir sürprizle karşılaşır.

Saliha'nın iyi niyetle yaptıklarından şüphe eden Naime, Aliye'nin sahte gözyaşlarına inanır. Fatma'nın Aliye'ye güveni de sarsılmıştır. Naime, kendine bir çıkış yolu ararken Aliye onu iyice köşeye sıkıştırır. Gazetelere verdiği haber Naime'yi zor durumda bırakır.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT SON BÖLÜM İZLE!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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