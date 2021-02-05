Payitaht Abdülhamid canlı izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamid yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid 137. yeni bölümde neler olacak?
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Payitaht Abdülhamid canlı izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamid yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid 137. yeni bölümde neler olacak?

05.02.2021 22:15 | Son Güncelleme: 05.02.2021 22:20
Payitaht Abdülhamid canlı izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamid yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid 137. yeni bölümde neler olacak?

Payitaht Abdülhamid'in 137. bölümü bu akşam başlıyor. Merakla beklenen yeni bölümden ilk görüntüler geldi. Payitaht Abdülhamid canlı izle! Payitaht Abdülhamid son bölüm canlı izleme linki! TRT 1 Payitaht Abdülhamid canlı izle!

TRT'nin en beğenilen tarih dizilerinden birisi Payitaht: Abdülhamid dizisidir. Payitaht Abdülhamid bu akşam 137. bölümüyle ekranlara gelecek. Heyecanla beklenen Payitaht Abdülhamid'in yeni sezon 137. bölümünde neler olacak? Son bölümde ne oldu? 138. bölüm fragmanı çıktı mı?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD CANLI İZLE!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Düyun-u Umumiye'ye olan borçları bitirmek için yapılandırma hamlesini başlatan Abdülhamid, sürecin sorunsuz tamamlanmasını ister. Yapılandırmaya engel olmak isteyen Cassel ise başında olduğu Mithras örgütüne ilk emrini verir. Sultan tarafından heyetteki üyeleri korumakla görevlendirilen Eşref Aziz, saraya kötü bir haber getirmek zorunda kalır.

Naime, kaybettiği parayı kurtarmaya çalışırken daha da batar. Aliye Naime'nin zaafından yararlanıp haremi karıştırmayı başarır. Saliha iyi niyetli yaklaşımı ve sabrıyla hünkarla aralarındaki mesafeyi kapatırken Fatma ve Aliye'nin arası iyice açılır.

PAYİTAHT SON BÖLÜM İZLE...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 138. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tahsin Paşa'dan Abdülhamid'in gayrinizami harp planını öğrenmek isteyen Cassel, Mithras kumandanı Nerva'ya emri verir. Abdülhamid'den Tahsin Paşa'ya karşılık yapılandırma hamlesinden vazgeçilmesi istenmektedir. Abdülhamid ise hem devletini borçlardan hem de dostunu düşmandan kurtarmanın yollarını arar. Eşref ve ekibi Tahsin Paşa'yı bulmak için çıktıkları yolda kötü bir sürprizle karşılaşır.

Saliha'nın iyi niyetle yaptıklarından şüphe eden Naime, Aliye'nin sahte gözyaşlarına inanır. Fatma'nın Aliye'ye güveni de sarsılmıştır. Naime, kendine bir çıkış yolu ararken Aliye onu iyice köşeye sıkıştırır. Gazetelere verdiği haber Naime'yi zor durumda bırakır.

Payitaht Abdülhamid canlı izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamid yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid 137. yeni bölümde neler olacak?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD OYUNCULARI

II. Abdülhamid : Bülent İnal

Bidâr Kadınefendi : Özlem Conker

Mahmud Paşa : Hakan Boyav

Tahsin Paşa : Bahadır Yenişehirlioğlu

Şehzade Abdülkadir : Can Sipahi

Theodor Herzl : Saygın Soysal

Naime Sultan : Duygu Gürcan

Prens Sabahaddin : Kaan Turgut

Melike (Ahsen) : Ezgi Eyüboğlu

Fehime Sultan : Elif Özkul

Hatice Sultan : Gözde Kaya

Emanuel Karasu : Ali Nuri Türkoğlu

Ahmet Celalettin Paşa : Cem Uçan

David Grun : Şakir Güler

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