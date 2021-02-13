Payitaht Abdülhamid 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid yeni sezon 139. bölüm fragmanı çıktı mı?

TRT'nin en beğenilen tarih dizilerinden birisi Payitaht: Abdülhamid dizisidir. Payitaht Abdülhamid bu akşam 138. bölümüyle ekranlara gelecek. Heyecanla beklenen Payitaht Abdülhamid'in yeni sezon 138. bölümünde neler olacak? Son bölümde ne oldu? 139. bölüm fragmanı çıktı mı?

Payitaht Abdülhamid'in 138.bölümü bu akşam başlıyor. Merakla beklenen yeni bölümden ilk görüntüler geldi. Payitaht Abdülhamid yeni sezon 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamid 138. bölüm izle! Payitaht Abdülhamid 138. bölüm fragmanı sizlerle...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Tahsin Paşa'dan Abdülhamid'in gayrinizami harp planını öğrenmek isteyen Cassel, Mithras kumandanı Nerva'ya emri verir. Abdülhamid'den Tahsin Paşa'ya karşılık yapılandırma hamlesinden vazgeçilmesi istenmektedir. Abdülhamid ise hem devletini borçlardan hem de dostunu düşmandan kurtarmanın yollarını arar. Eşref ve ekibi Tahsin Paşa'yı bulmak için çıktıkları yolda kötü bir sürprizle karşılaşır.

Saliha'nın iyi niyetle yaptıklarından şüphe eden Naime, Aliye'nin sahte gözyaşlarına inanır. Fatma'nın Aliye'ye güveni de sarsılmıştır. Naime, kendine bir çıkış yolu ararken Aliye onu iyice köşeye sıkıştırır. Gazetelere verdiği haber Naime'yi zor durumda bırakır.

PAYİTAHT SON BÖLÜM İZLE...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 139. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 138. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tahsin Paşa'nın ardından Serasker Rıza Paşa da Mithras örgütünün eline esir düşer. Sultan Abdülhamid, Hindistan üzerinden yaptığı hamle ile düşmana karşılık vermek ister. Abdülhamid'in emri ile gizli örgütün peşine düşen Eşref Aziz, vereceği mücadelede Şehzade Ahmet Nuri ile birlikte hareket eder.

Haremdeki haini bulmaya çalışırlarken, Emsal'e gelen bir mektup Naime ve Aliye'yi şüphelendirir. Saliha herkese karşı koruduğu Emsal'in ihanet delilini görünce çaresiz kalır. Fatma Aliye'nin peşinde, ne yaptığını anlamaya çalışırken kendini zor bir durumda bulur.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD OYUNCULARI

II. Abdülhamid : Bülent İnal

Bidâr Kadınefendi : Özlem Conker

Mahmud Paşa : Hakan Boyav

Tahsin Paşa : Bahadır Yenişehirlioğlu

Şehzade Abdülkadir : Can Sipahi

Theodor Herzl : Saygın Soysal

Naime Sultan : Duygu Gürcan

Prens Sabahaddin : Kaan Turgut

Melike (Ahsen) : Ezgi Eyüboğlu

Fehime Sultan : Elif Özkul

Hatice Sultan : Gözde Kaya

Emanuel Karasu : Ali Nuri Türkoğlu

Ahmet Celalettin Paşa : Cem Uçan

David Grun : Şakir Güler