Payitaht Abdülhamid 137. bölüm full izleme linki! Payitaht Abdülhamid son bölüm tek parça full izle! Payitaht Abdülhamid 138. yeni bölüm fragmanı!
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Payitaht Abdülhamid 137. bölüm full izleme linki! Payitaht Abdülhamid son bölüm tek parça full izle! Payitaht Abdülhamid 138. yeni bölüm fragmanı!

06.02.2021 00:51 | Son Güncelleme: 06.02.2021 00:55
Payitaht Abdülhamid 137. bölüm full izleme linki! Payitaht Abdülhamid son bölüm tek parça full izle! Payitaht Abdülhamid 138. yeni bölüm fragmanı!

Payitaht Abdülhamid dizisi bu akşam yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Payitaht Abdülhamid oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. İşte, Payitaht Abdülhamid son bölüm tek parça full izleme linki ve Payitaht Abdülhamid 137. bölüm full izleme linki! Payitaht Abdülhamid 138. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Payitaht Abdülhamid kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Payitaht Abdülhamid son bölüm tek parça full izleme linkini araştırmaya başladı. İşte, Payitaht Abdülhamid son bölüm tek parça full izleme linki ve Payitaht Abdülhamid 137. bölüm full izleme linki!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

TRT1 PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 137. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE!

Tahsin Paşa'dan Abdülhamid'in gayrinizami harp planını öğrenmek isteyen Cassel, Mithras kumandanı Nerva'ya emri verir. Abdülhamid'den Tahsin Paşa'ya karşılık yapılandırma hamlesinden vazgeçilmesi istenmektedir. Abdülhamid ise hem devletini borçlardan hem de dostunu düşmandan kurtarmanın yollarını arar. Eşref ve ekibi Tahsin Paşa'yı bulmak için çıktıkları yolda kötü bir sürprizle karşılaşır.

Saliha'nın iyi niyetle yaptıklarından şüphe eden Naime, Aliye'nin sahte gözyaşlarına inanır. Fatma'nın Aliye'ye güveni de sarsılmıştır. Naime, kendine bir çıkış yolu ararken Aliye onu iyice köşeye sıkıştırır. Gazetelere verdiği haber Naime'yi zor durumda bırakır.

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