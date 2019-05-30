Patrondan çalışanlarına "ayağa kalkmadın" dayağı!
Beşiktaş'ta ünlü bir eğlence mekanında akılalmaz bir olay yaşandı. Bilet satış bölümünde görevli biri kadın iki çalışan, mekan sahibi tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dayak yedi, diğer çalışanlar ise duruma müdahale etmedi.
İstanbul Beşiktaş'ta ünlü bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli biri kadın iki çalışan, mekan sahibi tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dayak yedi. Olay sırasında mekanda çalışan diğer işçiler ise duruma seyirci kaldı.
Olay, Nisan ayında Beşiktaş'ta bulunan ünlü bir eğlence mekanında meydana geldi. İddialara göre, eğlence mekanında bilet satış masasında görevli Gaye Akıl ve Enver isimli iki kişi, saat 20.55 sıralarında mekana gelen iş yeri sahibi Şahin Ş. tarafından darp edildi.
DİĞER ÇALIŞANLAR İZLEDİ
"Beni görünce ayağa kalkacaksınız" diyerek iki çalışanına tokat atmaya başlayan Şahin Ş. çevrede bulunan diğer personellerin gözü önünde çalışanlarına sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. Bu saldırı sırasında mekanda bulunan güvenlik görevlileri ve çalışanların bir süre olayı izlemesi ise şaşkınlığa neden oldu. Mekanın içinde başlayan darp, daha sonra mekanın dışına da yansıdı. Gaye Akıl'ın sosyal medya hesabından paylaştığı iddiaya göre iş yeri sahibi, "Bir daha buraya gelirseniz, sizi öldürürüm, ayaklarınızı kırarım" diye tehditler savurarak çalışanları dışarı çıkardı. Daha sonra Enver isimli çalışanı tokatlayarak mekanın önünden kovdu.
Olayın ardından Beşiktaş Emniyet Müdürlüğüne giden Gaye Akıl patronundan şikayetçi oldu. Akabinde hastaneye götürülen Akıl, darp raporu alarak Şahin Ş. hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı çıkardı. Sosyal medya hesabından görüntüleri yayınlayan Akıl, kamuoyundan destek istedi.
Daha önce aynı mekanda güvenlik görevlileri tarafından üniversite öğrencileri darp edilmişti.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Patronunun saldırı anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, Şahin Ş.'nin çalışanlarının bulunduğu masaya gelip bir anda tokat attığı görülüyor. Bir süre sonra aralarında tartışma devam ediyor ve köşeye kıstırdığı Gaye Akıl'a defalarca tokat attığı güvenlik kameralarına yansıyor. Daha sonra mekanın dışına çıkan Enver isimli çalışanına şiddet uygulamaya devam ettiği görülüyor.
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YANİ ERKEĞE DAYAK ATSA DAYAK YİYECEK BAYANI DÖVEYİM GÜCÜ YETMEZ DİYE DÜŞÜNDÜ KARAKTERSİZ DÜŞÜK BEYİNLİCevap Yaz Yayından Kaldır
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kocaman adamlarsınız eliniz armut mu topluyo ya herkesi sindirmiş tamam ekmektir, geçimdir ama rızkı veren ALLAH böylesine de haddini bildirceksin ki kendine gelsin. ayıptır ya şiddete karşıyım ama bu nefsi müdafadırCevap Yaz Yayından Kaldır
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vallaha klavye erkekliği yapmak istemem ama biri benim bacıma , karıma , kızıma böyle bişey yapsa o gün kıyametin koptuğu gündür o masum insanların yerine kendisi manşet olurdu kemal sunalın filmi gibi maraton koşusuna çıkartırdık en iyi halden bu olurduCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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mekan sahiplerinin hep sinin degnekcisi kapıda bekler bunu bilmiyormu emniyet toplasın bu zibidileri ünüversiteliside dayak yer diyerideCevap Yaz Yayından Kaldır
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TUH ALLAH BELANI VERSIN. HEMEN DAVA ACIN BU PISLIGE. CAHIL AYICevap Yaz 2 Yayından Kaldır