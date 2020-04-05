Patrik Kirill, koronavirüse karşı "mucizevi şefkat ikonuyla" Moskova'yı dolaşıp dua etti
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Patrik Kirill, koronavirüse karşı "mucizevi şefkat ikonuyla" Moskova'yı dolaşıp dua etti

Tüm dünyada koronavirüse karşı mücadele devam ederken, Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill de dün Ortodoksların mucize yarattığına inandıkları 'Şefkat' ikonuyla Moskova'yı gezip dua etti.

05.04.2020 09:59 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:03
Patrik Kirill, koronavirüse karşı 'mucizevi şefkat ikonuyla' Moskova'yı dolaşıp dua etti

Tüm dünyada koronavirüse karşı mücadele devam ederken, Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill de dün Ortodoksların mucize yarattığına inandıkları 'Şefkat' ikonuyla Moskova'yı gezip dua etti.

Moskova'daki rezidansından ikonla birlikte siyah bir Mercedes minibüse binen Patrik, MKAD Çevre Yolu'na çıkarak tüm şehri çember yoldan dolaştı ve dua etti. Kirill'in ikonlu dua turu, bir TV kanalı tarafından canlı yayınlandı.

Patrik Kirill, koronavirüse karşı 'mucizevi şefkat ikonuyla' Moskova'yı dolaşıp dua etti

MUCİZE YARATTIĞINA İNANILIYOR

Kiliseden daha önce yapılan açıklamada, "Şefkat- Umileniye' ikonunun 1908'de aziz ilan edilen Rus din adamlarından Sarovlu Serafim'in (1759-1833) önünde dua ettiği mucize yaratan ikon olduğu, 1927'de komünistler tarafından Diveyovo Manastırı kapatıldığında inananlar tarafından kurtarılarak bugüne kadar gizlendiği" belirtilmişti.

Patrik Kirill, tüm Ortodoksları kiliseye gelmeden evlerinden dua etmeye, kiliselerde hijyen nedeniyle haçları ve ikonları öpmemeye çağırmıştı.

Patrik Kirill, koronavirüse karşı 'mucizevi şefkat ikonuyla' Moskova'yı dolaşıp dua etti

MOSKOVA'DA ÖLÜ SAYISI 38'E ÇIKTI

Öte yandan Cuma akşamı Moskova'da 4 koronavirüs hastasının daha öldüğü açıklandı. Böylece ölü sayısı 38'ye çıktı.

Yetkililer ölenlerden 3'nün 80-86 yaşları arasında, birinin de 34 yaşında olduğunu belirttiler.

Tüm hastaların zatürre hastası oldukları ve aynı zamanda koronavirüsü taşıdıkları bildirildi. 34 yaşındaki hastanın bronşit ve kalp sorunları da olduğu ifade edildi.

Cuma sabahı yapılan resmi açıklamaya göre, Rusya'da koronavirüslü hasta sayısı son 24 saatte 601 arttı. Bunlardan 448'i Moskova'da.

Bu veriler ışığında ülkede vaka sayısı resmi olarak 4 bin 149'a çıktı.

Patrik Kirill, koronavirüse karşı 'mucizevi şefkat ikonuyla' Moskova'yı dolaşıp dua etti

Haberin Videosu:

Patrik lider Rusya'da arabayla gezerek Coronavirus'e karşı dua etti
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