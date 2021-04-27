Patlamada yaralanan işçi, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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Patlamada yaralanan işçi, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Patlamada yaralanan işçi, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde döküm fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan Mesut Tunç (40), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde döküm fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan Mesut Tunç (40), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi.

Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'ndeki bir döküm fabrikasında 15 Nisan günü döküm kazanının patlaması sonucu 8 işçi yaralandı. Ağır yaralanan 2 işçi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yanık ünitesinde tedavi gören işçilerden evli ve 3 çocuk babası Mesut Tunç, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.Ölümüyle üzüntü yaratan Mesut Tunç'un cenazesi, bugün Körfez mezarlığında toprağa verilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI

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