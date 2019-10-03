Parti kuracaklarını açıklayan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu cenazede buluştu

03.10.2019 18:45

Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan, eski Hazine Müsteşar Vekili Cavit Dağdaş'ın annesi Nahide Dağdaş'ın cenaze törenine katıldı. Törende karşılaşan ikili tokalaşırken, birlikte görüntü vermekten kaçındı.

AHMET DAVUTOĞLU VE ALİ BABACAN'A BEŞİR ATALAY DA EŞLİK ETTİ

Ulus'taki Hacı Bayram Veli Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına ilk olarak Ali Babacan geldi. Babacan'a eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin eşlik etti. Babacan'dan sonra camiye gelen Ahmet Davutoğlu, Cavit Dağdaş'a başsağlığı diledikten sonra Ali Babacan ile de tokalaştı. İçişleri eski Bakanı Beşir Atalay da cenaze törenine katılanlar arasındaydı.

BİRLİKTE GÖRÜNTÜ VERMEKTEN KAÇINDILAR

Öğle namazı için camiye ayrı ayrı giren ikili, cenaze namazında da Cavit Dağdaş'ın her iki yanında saf tuttu. Cenaze namazı sonrası açıklama yapmayan ikili Hacı Bayram Veli Camii'nden ayrı ayrı ayrıldı. Babacan ve Davutoğlu tören boyunca birlikte görüntü vermekten kaçındı.