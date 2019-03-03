Parti'de 81 İlde Motivasyon Eğitimleri Başladı

Yerel seçimlere bir aydan az bir süre kalırken; AK Parti, 81 il teşkilatına "motivasyon" eğitimlerine başladı. Teşkilatların yerel seçimlere giden süreçte saha çalışmaları sırasında seçmenle kuracakları iletişimi daha da arttırmak isteyen AK Parti Ar-Ge Başkanlığı, tecrübeli bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla teşkilatı buluşturuyor.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Aralarında Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 26. Dönem AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve 26. Dönem AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar gibi tecrübeli isimlerin konuşmacı olarak katıldığı programlarda teşkilatlara hem belediyecilik hem de siyaset ile ilgili önemli bilgiler aktarılıyor.

EĞİTİM KONUSU SÖYLEM BİRLİĞİ

Bu isimler teşkilata tecrübelerini ve bilgi birikimlerini aktarırken; teşkilatın merak ettikleri konulardaki soruları da cevaplıyor. Eğitim programlarında "iletişim yönetimi ve etkisi", "söylem birliği", "Cumhur İttifakının ruhu ve iletişimi" gibi konuların yanı sıra gündeme ilişkin meseleler yer alıyor. Eğitimlerde AK Parti belediyeciliği ile tanışmayan belediyelere de ayrı önem veriliyor. AK Partili olmayan tüm il ve ilçelerin AK Parti belediyeciliği ile tanışarak hizmet, üretim ve ticaret alanlarında iyi yerlere geleceklerini anlatan duayenler, bu düşünceyle teşkilatın tüm güçleri ile çalışmaları tavsiyesinde bulunuyor.

Her gün eş zamanlı olarak birden fazla ilde farklı isimlerle gerçekleştirilen eğitimlerde, her bölgenin ve şehrin yapısına uygun bir çerçevede hareket ediliyor. Seçimlere kadar 81 il teşkilatıyla buluşulması hedeflenirken; İstanbul'daki program teşkilat nüfusunun kalabalık olması sebebiyle sona bırakılarak birkaç parça hâlinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.