Parla Şenol kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Parla Şenol'un hayatı ve biyografisi!
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Parla Şenol, (d. 7 Mayıs 1956), Türk sinema, tiyatro, reklam, seslendirme, şarkıcı ve dizi sanatçısı.
Parla Şenol kaç yaşında : 65 yaşında
Parla Şenol doğum tarihi : 7 Mayıs 1956
Parla Şenol nereli : İstanbul doğumlu
Parla Şenol mesleği ne : Sinema, tiyatro, reklam, seslendirme, şarkıcı ve dizi sanatçısı
7 Mayıs 1956 yılında İstanbul'da doğdu. Sanatçı bir ailede yetişti. Babası müzisyen Armağan Şenol, onun dayısı Necdet Mahfi Ayral ve onun kızı Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, erkek kardeşi ise müzisyen Arda Şenol'dur. Namık Kemal İlkokulunda başladığı eğitimine İtalyan Kız Orta Okulu ve Site Koleji'nde devam etti. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdi. Dokuz yıl bale yaptı. Beş yıl solfej, bir yıl piyano dersi aldı. Bir "artist yarışması"nda 'çocuk artistler' kategorisinde 260 çocuk arasından oy birliği ile birinci seçildi. Böylece beş yaşında sinemaya başladı, 38 film çevirdi. 12 yaşında sinemayı bırakan sanatçı çalışmalarına ara verdi. 17 yıl şarkıcılık yaptı. Yedi 45'lik plak çıkardı. Tiyatro oyunlarında oynadı. 1981 yılında seslendirme yapmaya başladı. İtalyanca, İngilizce, Fransızca bilen sanatçı, 1983 yılında "Profesyonel Turist Rehberi" brövesini alarak; üç dilde, sekiz yıl turist rehberliği yaptı. Daha sonra sanat yaşamına geri dönen sanatçı, 2000 yılından itibaren dizilerde oynamaya başladı. 2008 yılı sonunda Yalçın Menteş ile birlikte oynadığı Eros Pansiyon adlı komedi ile tiyatroya döndü. 1984 yılında evlenen oyuncu, 1992 doğumlu Aras isimli bir erkek çocuk annesidir.
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- Benim Küçük Meleğim 1961
- Beş Hikâye 1961
- Ekmek Parası 1962
- Barbut Süleyman 1962
- Bahriyeli Ahmet (Ayla) 1962
- Bana Annemi Anlat 1963
- Erkek Ali 1963
- Paylaşılamayan Sevgili (Müjde Soylu) 1963
- Avare Yavru (Parla) 1964
- Filinta Kovboy 1964
- Zehirli Kucak 1964
- Babasız Yaşayamam 1964
- Katilin Kızı (Oya) 1964
- Babam Katil Değildi (Fatoş) 1965
- Aşkın Gözyaşları (Parla) 1965
- Kenar Mahalle 1965
- Konuşan Gözler 1966
- Çalıkuşu (Feride) 1966
- Adım Çıkmış Sarhoşa 1967
- Akşam Güneşi (Julidenin çocukluğu) 1967
- Serseriler Kralı 1968
- Akşamcı (Mine)1968
- Çığlık 1973
- Sahildeki Yabancı 1973
- Haydi Gençlik Hop Hop Hop 1974
- Taşralı Kız 1974
- İntihar 1975
- Hesap Günü 1975
- Silemezler Gönlümden (Filiz) 1975
- Vatan Kucağında 1976
- Avrupa Macerası 1977
- Yalan 1981
- Deniz Bekliyordu 1989
- Boyacı – Çamaşırcı Kız (Moda-1969)
- Üvey Baba/ Boyacı (Moda-1969)
- Zum Zum (Bir Çift Tatlı Söz) – Postacı (Moda-1971)
- Aşk Mavidir (Love İs Blue) - Ben Çocuk Değilim (Moda-1971)
- Biri Ben Biri Sen – Dam Üstünde Saksağan (Melodi-1974)
- Babidi Bibidi Bu – İnanmam (Melodi-1975)
- İsmail – Şu Başıma Gelenler (Ezgi-1976)
- Selam Çocuklar – Türkiyem Uğruna Kurban Olayım (Ömer-1984)
- Müzik Rüzgarı TRT1 1991
- Satır Arası TRT 2
- Umut Dünyası
- Merkezi Haber Merkezi - 2000
- Mühürlü Güller - Firdevs - 2003
- Ölümsüz Aşk - Bedia - 2003
- Aliye - Asuman - 2004
- Seher Vakti - Hasene - 2004
- Belalı Baldız - Konuk Oyuncu - 2005
- Selena - Müstesna - 2006
- Adım Bayram Bayram - Kiraz bayram - 2011
- Pis Yedili - 2011
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