Parla Şenol kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Parla Şenol'un hayatı ve biyografisi!

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PARLA ŞENOL KİMDİR?

Parla Şenol, (d. 7 Mayıs 1956), Türk sinema, tiyatro, reklam, seslendirme, şarkıcı ve dizi sanatçısı.

Parla Şenol kaç yaşında : 65 yaşında

Parla Şenol doğum tarihi : 7 Mayıs 1956

Parla Şenol nereli : İstanbul doğumlu

Parla Şenol mesleği ne : Sinema, tiyatro, reklam, seslendirme, şarkıcı ve dizi sanatçısı

7 Mayıs 1956 yılında İstanbul'da doğdu. Sanatçı bir ailede yetişti. Babası müzisyen Armağan Şenol, onun dayısı Necdet Mahfi Ayral ve onun kızı Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, erkek kardeşi ise müzisyen Arda Şenol'dur. Namık Kemal İlkokulunda başladığı eğitimine İtalyan Kız Orta Okulu ve Site Koleji'nde devam etti. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdi. Dokuz yıl bale yaptı. Beş yıl solfej, bir yıl piyano dersi aldı. Bir "artist yarışması"nda 'çocuk artistler' kategorisinde 260 çocuk arasından oy birliği ile birinci seçildi. Böylece beş yaşında sinemaya başladı, 38 film çevirdi. 12 yaşında sinemayı bırakan sanatçı çalışmalarına ara verdi. 17 yıl şarkıcılık yaptı. Yedi 45'lik plak çıkardı. Tiyatro oyunlarında oynadı. 1981 yılında seslendirme yapmaya başladı. İtalyanca, İngilizce, Fransızca bilen sanatçı, 1983 yılında "Profesyonel Turist Rehberi" brövesini alarak; üç dilde, sekiz yıl turist rehberliği yaptı. Daha sonra sanat yaşamına geri dönen sanatçı, 2000 yılından itibaren dizilerde oynamaya başladı. 2008 yılı sonunda Yalçın Menteş ile birlikte oynadığı Eros Pansiyon adlı komedi ile tiyatroya döndü. 1984 yılında evlenen oyuncu, 1992 doğumlu Aras isimli bir erkek çocuk annesidir.

OYNADIĞI FİLMLER

Hancı 1961

Çöpçatan 1961

Benim Küçük Meleğim 1961

Beş Hikâye 1961

Ekmek Parası 1962

Barbut Süleyman 1962

Bahriyeli Ahmet (Ayla) 1962

Bana Annemi Anlat 1963

Erkek Ali 1963

Paylaşılamayan Sevgili (Müjde Soylu) 1963

Avare Yavru (Parla) 1964

Filinta Kovboy 1964

Zehirli Kucak 1964

Babasız Yaşayamam 1964

Katilin Kızı (Oya) 1964

Babam Katil Değildi (Fatoş) 1965

Aşkın Gözyaşları (Parla) 1965

Kenar Mahalle 1965

Konuşan Gözler 1966

Çalıkuşu (Feride) 1966

Adım Çıkmış Sarhoşa 1967

Akşam Güneşi (Julidenin çocukluğu) 1967

Serseriler Kralı 1968

Akşamcı (Mine)1968

Çığlık 1973

Sahildeki Yabancı 1973

Haydi Gençlik Hop Hop Hop 1974

Taşralı Kız 1974

İntihar 1975

Hesap Günü 1975

Silemezler Gönlümden (Filiz) 1975

Vatan Kucağında 1976

Avrupa Macerası 1977

Yalan 1981

Deniz Bekliyordu 1989

45'LİK PLAKLARI

Boyacı – Çamaşırcı Kız (Moda-1969)

Üvey Baba/ Boyacı (Moda-1969)

Zum Zum (Bir Çift Tatlı Söz) – Postacı (Moda-1971)

Aşk Mavidir (Love İs Blue) - Ben Çocuk Değilim (Moda-1971)

Biri Ben Biri Sen – Dam Üstünde Saksağan (Melodi-1974)

Babidi Bibidi Bu – İnanmam (Melodi-1975)

İsmail – Şu Başıma Gelenler (Ezgi-1976)

Selam Çocuklar – Türkiyem Uğruna Kurban Olayım (Ömer-1984)

PROGRAMLARI

Müzik Rüzgarı TRT1 1991

Satır Arası TRT 2

OYNADIĞI DİZİLER

Umut Dünyası

Merkezi Haber Merkezi - 2000

Merkezi - 2000 Mühürlü Güller - Firdevs - 2003

Ölümsüz Aşk - Bedia - 2003

Aliye - Asuman - 2004

Seher Vakti - Hasene - 2004

Belalı Baldız - Konuk Oyuncu - 2005

Selena - Müstesna - 2006

Adım Bayram Bayram - Kiraz bayram - 2011

Pis Yedili - 2011

Umutsuz Ev Kadınları - Sabahat - 2013

Elif - 2018

Acı Aşk - 2015

Gülümse Yeter - 2016

Tövbeler Olsun - Neşe Peştemalcizade - 2020

Mucize Doktor - Güliz - 2021

Sen Çal Kapımı - Yadigar Özcan - 2021

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