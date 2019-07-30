Mahalleli, parktaki çocukları taciz eden sapığı, tekme tokat dövdü! Kamera kayıttaydı
Sultangazi'de, oyun parkındaki çocuklara tacizde bulunan sapık, mahalleliden tekme tokat dayak yedi. O anlar kameraya yansıdı.
Sultangazi'de, oyun parkındaki çocuklara tacizde bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu bir kişi, mahalleliden tekme tokat dayak yedi. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
PARKTAKİ ÇOCUKLARA TACİZDE BULUNDU
Olay, pazartesi günü Şehir Ormanları Mimar Sinan Kent Ormanı oyun alanında meydana geldi. Adı öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişi, iddiaya göre parktaki çocuklara tacizde bulundu.
MAHALLELİ TEKME TOKAT SALDIRDI
Bu iddiayı duyan çocukların ailelerinin de aralarında bulunduğu mahalleli, şüpheliye tekme tokat saldırdı.
BAZI KİŞİLER ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI
Mahalle sakinlerinden bazıları şüpheliyi dayaktan kurtarmak için yoğun çaba harcadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.
OLAY ANI KAMERADA
Şüpheliye mahalleli dayağı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, mahalle sakinlerinin şüpheliye tekme tokat saldırdığı ve bazı kişilerin araya girerek şüpheliyi dayaktan kurtarmaya çalıştığı görülüyor.
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yine bir yabancı uyruklu vakası hala bunları isteyen varsa alsın evinde beslesin dışarıda salmasın bi zahmetCevap Yaz Yayından Kaldır
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İsmail Türüt ne geziyor la orda :)))) Vurun şerefsize. Doldurdunuz suriyeliyi onu bunu iyice çıkılmaz hale geldi temiz ülkemiz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bunalara misafir diyorlar yaa çıldiriyorum arkadaş 15 yıl oldu hala ne misafiri defolsunlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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ya iftiraysa son zamanlarda bu gibi olaylarda iftirada çok oluyor bence halkın bu konuda bilinçlendirilip uyanık olması lazım en çok korktuğum şey çünkü delikanlı bir oğlum var otobüste felan yanlışlıkla çarpıpta iftiraya kurban gidecek diye çok korkuyoeumCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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TOPUZUN AYARI İYİÇE KAÇTI.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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birine gıcıkmu oldun yapman gereken çok basit bas çığlığı iftira at zaten ortalık birbirini linç etmek isteyen güruhlarla doluCevap Yaz 12 15 Yayından Kaldır
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YABANCI UYRUKLUYMUŞ. HERYER ARAP DOLDU. OLACAGI BU.Cevap Yaz 18 5 Yayından Kaldır
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ALIN TÜRKİYE YE YABANCI UYRUKLULARI HER YER SURİYE VE AFGANLILARLA DOLU YAKINDA SOKAĞA BİLE ÇIKAMIYACAĞIZ ONLARDAN DOLAYI DEVLET NERDESİN ARTIK BİR DUR DECevap Yaz 15 2 Yayından Kaldır
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EN TEMİZİ MAHALLE SAKİNLERİNDEN YİYECEK DAYAĞI , SONRA POLİSE HABER VERİLECEK.Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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döv döv vur da vur helalCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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