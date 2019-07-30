Mahalleli, parktaki çocukları taciz eden sapığı, tekme tokat dövdü! Kamera kayıttaydı

Mahalleli, parktaki çocukları taciz eden sapığı, tekme tokat dövdü! Kamera kayıttaydı

Sultangazi'de, oyun parkındaki çocuklara tacizde bulunan sapık, mahalleliden tekme tokat dayak yedi. O anlar kameraya yansıdı.

Sultangazi'de, oyun parkındaki çocuklara tacizde bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu bir kişi, mahalleliden tekme tokat dayak yedi. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

PARKTAKİ ÇOCUKLARA TACİZDE BULUNDU

Olay, pazartesi günü Şehir Ormanları Mimar Sinan Kent Ormanı oyun alanında meydana geldi. Adı öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişi, iddiaya göre parktaki çocuklara tacizde bulundu.

MAHALLELİ TEKME TOKAT SALDIRDI

Bu iddiayı duyan çocukların ailelerinin de aralarında bulunduğu mahalleli, şüpheliye tekme tokat saldırdı.

BAZI KİŞİLER ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Mahalle sakinlerinden bazıları şüpheliyi dayaktan kurtarmak için yoğun çaba harcadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

OLAY ANI KAMERADA

Şüpheliye mahalleli dayağı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, mahalle sakinlerinin şüpheliye tekme tokat saldırdığı ve bazı kişilerin araya girerek şüpheliyi dayaktan kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (12)

  • ADSIZ:
    yine bir yabancı uyruklu vakası hala bunları isteyen varsa alsın evinde beslesin dışarıda salmasın bi zahmet
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • FB Lİ:
    İsmail Türüt ne geziyor la orda :)))) Vurun şerefsize. Doldurdunuz suriyeliyi onu bunu iyice çıkılmaz hale geldi temiz ülkemiz.
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • ÇANKIRILI MEVLÜT BİLGİN 1951:
    Bunalara misafir diyorlar yaa çıldiriyorum arkadaş 15 yıl oldu hala ne misafiri defolsunlar
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • BİTİK:
    ya iftiraysa son zamanlarda bu gibi olaylarda iftirada çok oluyor bence halkın bu konuda bilinçlendirilip uyanık olması lazım en çok korktuğum şey çünkü delikanlı bir oğlum var otobüste felan yanlışlıkla çarpıpta iftiraya kurban gidecek diye çok korkuyoeum
    Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • TEMEL ÇETİN:
    birine gıcıkmu oldun yapman gereken çok basit bas çığlığı iftira at zaten ortalık birbirini linç etmek isteyen güruhlarla dolu
    Cevap Yaz 12 15 Yayından Kaldır
  • AŞKIN GÜR:
    ALIN TÜRKİYE YE YABANCI UYRUKLULARI HER YER SURİYE VE AFGANLILARLA DOLU YAKINDA SOKAĞA BİLE ÇIKAMIYACAĞIZ ONLARDAN DOLAYI DEVLET NERDESİN ARTIK BİR DUR DE
    Cevap Yaz 15 2 Yayından Kaldır
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.