Parkta yürüyüş yaparken yolunu kesen kişiye 5 lira vermediği için bıçaklandı
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Parkta yürüyüş yaparken yolunu kesen kişiye 5 lira vermediği için bıçaklandı

22.02.2021 23:10 | Son Güncelleme: 22.02.2021 23:44
Parkta yürüyüş yaparken yolunu kesen kişiye 5 lira vermediği için bıçaklandı

Samsun'da yürüyüşe çıkan 38 yaşındaki şahıs, parkta kendisinden 5 TL istediğini öne sürdüğü 23 yaşındaki saldırgan tarafından 3 yerinden bıçaklanarak yaralandı. Talihsiz şahıs, hastanede tedaviye alınırken, kaçan saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki Muzaffer Önder Parkı'nda saat 19.30 sıralarında yaşanan olayda, M.Y, parkta yürüyüş yaptığı sırada, iddiaya göre tanımadığı bir kişi yanına gelerek, kendisinden 5 lira istedi.

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Şüpheli, para vermeyerek yoluna devam eden M.Y'yi 3 yerinden bıçaklayarak, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. M.Y, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin S.T. olduğunu belirledi. Saldırgan, kısa sürede yakalanarak, gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak da ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Parkta yürüyüş yaparken yolunu kesen kişiye 5 lira vermediği için bıçaklandı
Parkta yürüyüş yaparken yolunu kesen kişiye 5 lira vermediği için bıçaklandı
Parkta yürüyüş yaparken yolunu kesen kişiye 5 lira vermediği için bıçaklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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