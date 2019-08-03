Parkta herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdiler

İngiltere'nin Hull şehrinde bulunan halka açık Pearson parkında otuzlu yaşlarda bir çift, bölgedekileri ve çocukları umursamadan cinsel ilişkiye girdiler. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çiftin videolarını çeken 29 yaşındaki Ivo Suits isimli vatandaş, çifteetrafta ailele ve çocukların olduğunu söylerek uyardı. Ama çift kendisine bakıp tekrar videolarının çekmemesini söyleyip , pozisyon değiştirerek ve daha çok ses çıkararak ilişkiye girmeye devam ettiler.

Bazı gazeteler, olay ile ilgili polisle irtibata geçtiler ama yetkilerin soruşturma açıp açmadığı hakkında bilgi verilmedi.