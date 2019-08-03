Parkta herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdiler
İngiltere'de 30'lu yaşlarda bir çift, herkesin gözü önünde parkta cinsel ilişkiye girdiler. Çiftin, uyarılara rağmen ilişkiye devam etmesi polisi devreye soktu.
İngiltere'nin Hull şehrinde bulunan halka açık Pearson parkında otuzlu yaşlarda bir çift, bölgedekileri ve çocukları umursamadan cinsel ilişkiye girdiler. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çiftin videolarını çeken 29 yaşındaki Ivo Suits isimli vatandaş, çifteetrafta ailele ve çocukların olduğunu söylerek uyardı. Ama çift kendisine bakıp tekrar videolarının çekmemesini söyleyip , pozisyon değiştirerek ve daha çok ses çıkararak ilişkiye girmeye devam ettiler.
Bazı gazeteler, olay ile ilgili polisle irtibata geçtiler ama yetkilerin soruşturma açıp açmadığı hakkında bilgi verilmedi.
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