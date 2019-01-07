Gaziantep'te Parkta Gömülü Bebek Cesedi Bulundu
Gaziantep'te bir parkta kesilmiş bebek eli gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Olay yerinde araştırma yapan polis ekipleri, poşete konularak gömülen bebek cesedine ulaştı.
Gaziantep'te AŞ evine yemek almaya giden vatandaşlar, parkta bir bebek eli gördü. Büyük şok yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler geldi. İncelemede, poşet içerisinde toprağa gömülü cenin bulundu.
BEBEK ELİ GÖREN VATANDAŞLAR BÜYÜK ŞOK YAŞADI
Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'nde bulunan AŞ evine yemek almaya giden vatandaşlar, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda beklerken gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadı. Toprağın üstünde bebek eli gören vatandaşlar, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi.
Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, bir kısmı toprağa gömülü olan poşeti tespit etti. Topraktan çıkarılan poşette ise bir cenin bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası cenin Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Olayla ilgili şüphelilerin bulunması için soruşturma başlatıldı.
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Zevk uğruna neler oluyor. Yazık yazık Allahım en iyisini sen bilirsin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Antep te böyle durum yoktu ne zaman suriyeli geldi işte o zaman çoğaldıCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Yer Antep ise, olaya şaşırmanıza şaşırmamak elde değil. Antep yobazların ve cahillerin memleketi.Cevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır
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Toplum şaşırdı, kudurdu. Memleket nereye gidiyor? Bu mu yeni Türkiye?Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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asın bu caniyi...Cevap Yaz Yayından Kaldır