Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de, park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan

yangın çevrede büyük telaşa sebep olurken, alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürüde söndürüldü.

Yangın, Odunpazarı İlçesi Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'si önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi araç sahibi ve çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yanan araçta maddi hasar meydana geldi. Yangın anı ise, çevreden geçen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öten yandan, meydana gelen yangında, yaralı ve can kaybının olmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR