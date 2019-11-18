Park halindeki 2 araç, mangal kıvılcımından dolayı kül oldu
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Park halindeki 2 araç, mangal kıvılcımından dolayı kül oldu

Bursa'da söndürülmeyen mangaldan sıçrayan kıvılcımlar iki aracın yanmasına sebep oldu. Yanan araçlar kameraya yansırken arabalar kullanılamaz hale geldi.

18.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 18.11.2019 10:34

'da park halindeki 2 , söndürülmeyen mangaldan sıçradığı iddia edilen kıvılcımlar sebebiyle küle döndü. Araçlarını park edip parkta turan çıkan aileler geri döndüklerinde araçlarını hurda halinde buldu.

MANGAL KÖMÜRÜ YANGINA SEBEP OLDU

Edinilen bilgiye göre olay, dün Bursa Botanik Park Bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, pikniğe gelen bir aile mangal yaktı. Sonrasında söndürülmeyen mangaldan sıçrayan kıvılcımlar iki aracın yanmasına sebep oldu. Kısa sürede iki araç alev topuna dönerken, olay yerine çok sayıda ve sağlık ekibi sevk edildi.

ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, iki araç kullanılamaz hale geldi. Yangında şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri çıkan yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Park halindeki 2 araç, mangal kıvılcımından dolayı kül oldu
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