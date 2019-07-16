"Parçalı Ay Tutulması" İstanbul'da böyle görüntülendi

Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin merakla beklediği "Parçalı Ay Tutulması" İstanbul'dan görüntülendi.

Türkiye'nin her yerinden çıplak gözle görülebilen tutulma oluşturduğu manzara ile mest etti.

GECE 03.18'DE SON BULACAK

Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümünün Dünya'nın gölgesinde kaldığı tutulma kartpostallık manzaralar oluşturdu. Saat 21.34 sıralarında başlayan tutulmanın gece yarısı saat 03.18'de son bulması bekleniyor.

Kaynak: İHA