Avcılar'da hırsızlıkla suçlanan kadın, sokak ortasında çırılçıplak soyundu

Avcılar'da hırsızlıkla suçlanan kadın, sokak ortasında çırılçıplak soyundu

Avcılar'da 'tırnakçılık' olarak nitelendirilen yöntemle para çaldığı öne sürülen kadın yakalanınca tepki göstermek amacıyla çırılçıplak soyundu. O anlar kameralara yansıdı.

06.11.2019 10:55 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:52
Avcılar'da hırsızlıkla suçlanan kadın, sokak ortasında çırılçıplak soyundu

Avcılar'da 'tırnakçılık' olarak nitelendirilen yöntemle bir iş yerinden para alarak uzaklaştığı öne sürülen kadın yakalanınca tepki gösterdi. Para çalmadığını kanıtlamak isteyen kadın çırılçıplak soyundu. O anlar civardaki bir dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı.

İlginç olay, bir süre önce Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. İki kadın bir manava gelerek alışveriş yaptıktan sonra bundan vazgeçtiğini belirterek iddiaya göre 'Tırnakçılık' yöntemi ile bir miktar parayı alarak uzaklaştı.

SOKAK ORTASINDA SOYUNMAYA BAŞLADI

İş yeri sahibi kasadaki parasının eksik olduğunu görünce polisi arayarak, kadının arkasından koşup yakaladı. Kadın suçlamayı duyunca paranın kendisinde olmadığını belirterek bir anda soyunmaya başladı. Üzerinde para olmadığını öne süren kadın çevredekilerin ve kendisinden parasını isteyen kişinin şaşkın bakışlarına aldırmayarak soyunmayı sürdürdü.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda gelen polislerin sokak ortasında herkesin önünde soyunan kadından giyinmesini istediği, buna rağmen kadının soyunmayı sürdürdüğü görüldü.

KADIN SOYUNMAYA DEVAM EDİNCE ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

İş yeri sahibi, parasını bu kadının aldığını polise söylerken kadın bunu yalanlayarak tekrar soyunmaya başladı. İş yeri sahibi kadının soyunmasını sürdürmesi üzerine şikayetinden vazgeçti.

Kaynak: DHA

VİDEO: Avcılar'da bir kadın hırsızlıkla suçlanınca soyunmaya başladı!
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YORUMLAR (5)

  • HORASANLİ CEDO AGA:
    Mademki soyundun deyip buz dolabina atacan bunu, fazla degil sadece 1 saat tutacan, ondan sonra banyo yaparken bile soyunmaz
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  • MESSİ:
    Ne salak adammışsın sen birader kadın zaten sen şikayetçi olma diye soyunuyor, bunlar böyle ne namus var ne şeref. Bunların mesleği bu, attırcaksın hemen içeri.
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  • ADALET YOK:
    Ben boşuna demiyorum ama inanmıyorsunuz , bu tip kadınların alayı manyak , rabbim bizi bu tip kadınlardan ve onların şerrinden muhafaza eylesin . Amiinn
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