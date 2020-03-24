Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu Bursa'da bir işçi, parasını alamadığı için tartıştığı patronunu bacağından vurarak olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri harekete geçti ve saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir şahıs patronunu bacağından vurdu. Patronuna ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Edilen bilgiye göre, Anadolu mahallesinde tekstil binasının önünde patronuyla tartışan O.B.(28) Murat C'yi (39) silahıyla bacağından vurdu. Yaralamadan sonra başında bekleyerek konuşan O.B. olay yerine vatandaşların gelmesiyle yavaşça yürüyerek uzaklaştı. YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 ve 155 ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Murat. C, Şevket Yılmaz Araştırma hastahanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken çakan O.B, yakalama çalışmaları başlatıldı. Kaynak: İHA