Parası Yetmeyince Otobüsten İndirilen Üniversite Öğrencisi Donarak Öldü
Ukrayna'da 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Iryna Dvoretska, hasta annesini ziyarete giderken bindiği otobüsten parası yetmediği için indirildi. Talihsiz kız yola yürüyerek devam ederken donarak hayatını kaybetti.
Ukrayna'da 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Iryna Dvoretska, parası olmadığı için otobüsten indirildi ve donarak hayatını kaybetti. Genç kızın cesedi karanlık bir çukura düşmüş halde korucu olan babası tarafından bulundu.
ŞOFÖR, PARASI YETMEYİNCE -20 DERECE SOĞUKTA ZORLA İNDİRDİ
Ukrayna'da 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Iryna Dvoretska, otobüse binip zatürree olan ve durumu kötüleşen annesini ziyaret etmek istedi. Yerel basında çıkan haberlere göre, haber üzerine ilk otobüse binen Iryna'dan yol boyunca 25 Grivna (4,75 TL) olan ücretin ödenmesi istendi ancak genç kız çantasında yeterince para bulamadığını belirtip yardımcı olmalarını istedi. Bunun üzerine şoför Oleg Zhelinskiy Iryna'yı -20 derece soğukta köy yolunda zorla indirdi.
KESTİRME YOLDAN ANNESİNE GİTMEK İSTERKEN CAN VERDİ
Iryna indiği yolda yürümeye başladı ve ormandan kestirme bir yol ile hızla annesine ulaşmayı denedi ancak kayboldu. Kızlarından haber alamamaları üzerine aile Iryna'yı aramaya başladı. Genç kızın cesedi karanlık bir çukura düşmüş halde korucu olan babası tarafından bulundu.
Novograd-Volynsky Üniversitesi'nde tıp fakültesi öğrencisi olan Irynaiçin okulu anma mesajı yayınladı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.