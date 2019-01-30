Parası Yetmeyince Otobüsten İndirilen Üniversite Öğrencisi Donarak Öldü

Ukrayna'da 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Iryna Dvoretska, parası olmadığı için otobüsten indirildi ve donarak hayatını kaybetti. Genç kızın cesedi karanlık bir çukura düşmüş halde korucu olan babası tarafından bulundu.

ŞOFÖR, PARASI YETMEYİNCE -20 DERECE SOĞUKTA ZORLA İNDİRDİ

Ukrayna'da 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Iryna Dvoretska, otobüse binip zatürree olan ve durumu kötüleşen annesini ziyaret etmek istedi. Yerel basında çıkan haberlere göre, haber üzerine ilk otobüse binen Iryna'dan yol boyunca 25 Grivna (4,75 TL) olan ücretin ödenmesi istendi ancak genç kız çantasında yeterince para bulamadığını belirtip yardımcı olmalarını istedi. Bunun üzerine şoför Oleg Zhelinskiy Iryna'yı -20 derece soğukta köy yolunda zorla indirdi.

Iryna Dvoretska

KESTİRME YOLDAN ANNESİNE GİTMEK İSTERKEN CAN VERDİ

Iryna indiği yolda yürümeye başladı ve ormandan kestirme bir yol ile hızla annesine ulaşmayı denedi ancak kayboldu. Kızlarından haber alamamaları üzerine aile Iryna'yı aramaya başladı. Genç kızın cesedi karanlık bir çukura düşmüş halde korucu olan babası tarafından bulundu.

Novograd-Volynsky Üniversitesi'nde tıp fakültesi öğrencisi olan Irynaiçin okulu anma mesajı yayınladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.