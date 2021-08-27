Paralimpik ne demek? Paralimpik anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Paralimpik, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Paralimpik ne demek? Paralimpik anlamı ne? İşte, Paralimpik kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Paralimpik kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Paralimpik anlamı ne? Paralimpik ne demek?

Parali·mpi·k Nedir ?



Engelli Olimpiyat Oyunları olarak kullanılan Paralimpik (Paralympic), Latince eşit anlamına gelen Paralel kelimesinin ilk iki hecesi PARA ile Olimpik kelimesinin son iki hecesi LİMPİK birleşiminden oluşturulmuştur.

Paralimpik Oyunlar ilk nerede ve ne zaman düzenlendi ?

1960 Roma Olimpiyatları ardından gerçekleştirilmiştir.

Paralimpik Oyunlar ne zaman yapılıyor?

Olimpiyatların yapıldığı ülke tarafından oyunların bitmesinden iki hafta sonra Paralimpik Oyunlar düzenlenmektedir.

Oyunların tarihsel gelişimi nasıl olmuştur?

İlk kez The Stoke Mandeville Hastanesin'de (İngiltere), Sir Ludwig Guttman tarafından organize edilen ve tekerlekli sandalyedeki savaş gazisi engellilerin rehabilitasyonu için uygulanan çeşitli sportif aktiviteler, engelliler sporunun başlangıcı olmuştur.

Uluslararası Paralimpik Komitesi ne zaman kuruldu?

'International Paralympic Committee' (IPC ) 1989 tarihinde kurulmuştur. Merkezi Almanya'da Bonn şehrindedir.

Paralimpik 0yunlar hangi tarihten itibaren düzenli olarak yapılmaya başlanmıştır?

1960 yılında "Paralimpik Oyunlar" adı verildi. O zamandan beri dört yılda bir yapılmaya başlandı.

Uluslararası Paralimpik Komitesi üyeleri kimlerdir?

167 Ulusal Paralimpik Komitesi ve dört tane Uluslararası Spor Federasyonu tarafından oluşmaktadır.

Bu federasyonlar;

1-CPISRA: Cerebral Palsy International Sport and Recreation Association

2-IBSA: International Blind Sports Federation

3-INAS-FID: International Sports Federation for Persons with Intellectual Disability

4-IWAS: International Wheelchair and Amputee Sports Federation

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ne zaman kuruldu?

2002 yılında kurulmuş ve aynı yıl IPC'nin (Uluslararası Paralimpik Komitesi) üyesi olmuştur.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin yasal statüsü nedir?

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, dernekler kanununa göre kurulmuş, kamu yararına çalışan derneklerdendir.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin şubeleri nerelerdedir?

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin merkezi İstanbul'dadır ve şubesi yoktur.

Türkiye Paralimpik Oyunlara ilk ne zaman katıldı ?

İlk defa 1992 Barselona Paralimpik Oyunları'na katılmıştır.

Paralimpik Oyunların ambleminin anlamı nedir? Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Bu oyunların ilk logosu Kore'den alınan Tea-Geuk amblemidir. Bu logo yerini 2003 yılında, Three Agitos olarak adlandırılan yeni logoya bırakmıştır. Bu sembol kırmızı, mavi ve yeşil renkten oluşan üç element'den ibarettir. Bu renkler tüm dünyada kullanılan ülke bayraklarını temsil etmektedir. Anlamı 'Hareketin Ruhu'dur.

Paralimpik sporlar nelerdir?

Yaz Oyunlarında yer alan sporlar : Para-Halter, Para-Atıcılık, Para-Atletizm, Binicilik, Bisiklet, Boccia, Futbol (5 kişilik) Kano, Goalball, Judo, Kayak, Kürek, Masa Tenisi, Okçuluk, Tekerlekli Sandalye Basketbol, Para-Dans Sporu, Para Yüzme- Tekerlekli Sandalye Eskrim, Tekerlekli Sandalye Ragbi, Tekerlekli Sandalye Tenisi, Voleybol, Tekvando, Triatlon

Kış Oyunlarında yer alan sporlar : Alp kayağı, Kuzey kayağı, Biatlon, Buz kızağı ve Buz hokeyi, Curling.

Klasifikasyon (Sınıflandırma) nedir?

Sınıflandırma; sporcunun fonksiyonel kapasitesi, oyun içindeki performansı, tekniği ve patolojisi dikkate alınarak yapılmaktadır. Sınıflandırma ile sporcular arasında denge ve fırsat eşitliği sağlanmaktadır.

Paralimpik Oyunlara nasıl katılabilirim?

Paralimpik Oyunlara katılabilmek için ilgili Engelli Spor Federasyonunun lisanslı sporcusu olmak gereklidir. IPC'nin Paralimpik Oyunlar için ön gördüğü yarışlarda elde edilecek derecelere göre, alınacak kota ile Paralimpik Yarışlara katılım sağlanabilir."

Bir branş nasıl PARALİMPİK BRANŞ olur?

Bir spor branşının Paralimpik branş olması için öncelikle bahse konu olan branşın uluslararası branş federasyonu olması gerekir. Bu federasyon branşın Paralimpik branş olması için IPC Ceo suna IPC tarafından istenilen belgelerle birlikte müracaat eder.

Öncelikle bir branşın para-branş olabilmesi için ilgili uluslararası spor federasyonun

a. Ferdi sporlarda en az üç kıta üzerinde ve 32 ülkede

b. Takım sporlarında ise en az 3 kıta ve 24 ülkede

aktif olması şarttır.

IPC CEO suna gelen başvuru dosyası incelemeye alınır ve yaklaşık 1 yıl sonra IPC CEO su ilgili branş ile ilgili kararını verir. Olumlu karar sonrası dosya IPC yönetimine iletilir, Yönetim kurulu gelen dosyayı onaylaması durumunda ilgili uluslararası federasyona branşın "para" branş kabul edildiğinive en az 1, bazı durumlarda 2 yıl çalışmaların takip edileceği bildirilir. Takip süresi sonunda IPC yönetimi IPC nin bir sonraki genel kurulunda tüm üyelerin oylamasına sunulur. Oylama sonrası ilgili branş "para" branş olarak onaylanmış olur.

Para Spor Branşlar Nedir ?

IPC tarafından onaylanmış para sporlar ikiye ayrılır;

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