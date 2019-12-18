: Panama'da cezaevinde çatışma: 12 ölü

18.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:19

Orta Amerika ülkesi Panama'da, polis yetkilileri, başkent Panama yakınlarında La Joyita cezaevinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktığını, çatışmada 12 mahkumun öldüğünü bildirdi. Öte yandan çatışmada 13 mahkumun da yaralandığı bildirildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yetkililer, çatışmada yaralanan 13 mahkumun tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı. Çatışmanın ardından cezaevinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini belirten yetkililer, gardiyan ve cezaevi personelinden yaralanan olmadığını ifade etti.

SİLAHI GARDİYANLAR TEMİN ETMİŞ

Olayın ardından, gardiyanların mahkumlara gizliden silah temin ettiği iddiası ortaya atıldı. Bu iddia üzerine, hapishane hakkında inceleme başlatıldı.

Öte yandan olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatılırken, yaşanan olay Panama'da kamuoyunun gündem konusu oldu.

Kaynak: AA

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