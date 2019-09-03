Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Palu ailesiyle ilgili davaya müdahil olarak soruşturma başlattı

03.09.2019 12:52

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın dosyasını açtığı ve aylardır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Palu Ailesi ile ilgili flaş bir gelişme yaşadı. Müge Anlı'nın canlı yayında duyurduğu bilgiye göre; Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Meryem ve Melike Tahnal'ın davası sürerken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da müdahil oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Programı ihbar kabul eden Başsavcılık, program CD'lerini incelemek üzere istedi. Ardından Melike ve Meryem'i öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Tuncer Ustael hakkında; tecavüz ve çocuklara kötü muamele suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı açıklandı.

AKIL SAĞLIKLARIYLA İLGİLİ SORUN BULUNMADI

Müge Anlı, Palu ailesi hakkındaki Adli Tıp raporunu açıkladı. Raporda, Palu ailesinin akıl sağlığı ile ilgili bir sorun bulunmadığı vurgulandı. Palu ailesinin avukatı Alper Bayrak ise rapora itiraz ettiklerini açıkladı.

PALU AİLESİ KİMDİR, NE OLDU?

Kocaeli'de yaşayan Palu ailesi, birkaç ay önce Türkiye'nin gündemine oturdu. Havva Palu, Aralık ayı sonunda oğulları İsa ve Fatih ile birlikte Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak, kayıp kızı ile torununun bulunmasını istedi. Meryem Tahnal, 2008 yılında; kızı Melike Tahnal da 2009 yılında kayboldu.

Anne Havva Palu, 2011 yılında polise verdiği ifadede, kızı Meryem Tahnal'ın cezalandırılmak amacıyla diğer kızı Emine'nin eşi Tuncer Ustael tarafından bir ağaca bağlandığını ve aç bırakıldığını, Meryem'in de bir süre sonra rahatsızlanarak öldüğünü anlattı.

Yine aynı ifadeye göre, Meryem Tahnal, erkek kardeşi İsa Palu ve eniştesi Tuncer Ustael tarafından Kocaeli'nin Tütünçiftlik bölgesinde bir yere gömüldü. Anne Havva Palu, yine 2011 tarihli ifadesinde torunu Melike'ye ise "içine cin kaçtığı gerekçesiyle" yine Tuncer Ustael tarafından önce ispirto, sonra da sirke içirildiğini söyledi. İfadeye göre, Melike de kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Havva Palu ifadesinde Melike'yi yıkadığını, beyaz bir çarşafa sardıktan sonra gömdüklerini de aktardı. Bu ifade, ailenin diğer üyeleri tarafından da desteklenirken, konuyla ilgili emniyet ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA