Palu Ailesi Hakkında Kamu Davası Açmaya Yeterli Delil Olduğu Gerekçesiyle İddianame Hazırlandı

Bir dönem kamuoyunu meşgul eden, Palu ailesi hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, kamuoyunda büyük infial yaratan bir dizi olayın faili olan aile fertleri, tek tek gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanması sonrası hazırlanan fezleke Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan inceleme neticesinde kamu davası açmaya yeterli delil olduğu görülerek şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede ise şok suçlamalar yer aldı.

"CANAVARCA HİSLE, EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRMEK"

Hazırlanan iddanamede, şüpheli Tuncer Ustael hakkında Meryem Tahnal'ı Kocaeli Körfez ilçesinde 20 Aralık 2008 tarihinde Tasarlayarak Canavarca Hisle, Eziyet Çektirerek Öldürmek, Meryem'e ait Banka veya Kredi Kartını İzinsiz Kullanmak, Kişinin Ölmesinden Yararlanarak Cep Telefonunu Hırsızlamak, Cebir Kullanarak Birden Fazla Kişi ile Meryem'i Hürriyetinden Yoksun Kılmak suçlarından iddianame hazırlandı.

İSA PALU, TUNCER'E YARDIMLA SUÇLANDI

Şüpheli İsa Palu hakkında kardeşi Meryem Tahnal'ın Tuncer tarafından Tasarlayarak Canavarca Hisle, Eziyet Çektirerek Öldürmek suçuna yardım, Meryem'e ait Banka veya Kredi Kartını İzinsiz Kullanmak, Cebir Kullanarak Birden Fazla Kişi ile Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak suçlarından iddianame hazırlandı.

Şüpheliler Hava Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve suç tarihinde yaşı küçük Suça Sürüklenen Çocuk Fatih Palu hakkında Meryem Tahnal'ın Tuncer tarafından Tasarlayarak Canavarca Hisle, Eziyet Çektirerek Öldürme suçuna yardım ve Cebir Kullanarak Birden Fazla Kişi ile Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından cezalandırılmaları talebi ile Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldı. Şüpheliler İsa Palu ve Tuncer Ustael hakkında suç uydurma ve 677 sayılı kanuna muhalefet suçlarından ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

CİNSEL İSTİSMAR EYLEMLERİ NEDENİYLE SORUŞTURMAYA DEVAM EDİLİYOR

Şüpheli Tuncer Ustael'in maktul Meryem'in oğlu Recep Tayyip Tahnal'a ve maktul Meryem Tahnal'a yönelik İstanbul Başakşehir İlçesinde gerçekleştirdiği cinsel saldırı ve cinsel istismar eylemleri nedeniyle dosya tefrik edilerek Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmaya devam edilmekte olduğu belirtildi. Şüpheli Tuncer Ustael'in kendi çocukları Enes Samet Ustael ile Zeynep Ustael'e yönelik gerçekleştirdiği cinsel istismar eylemleri nedeniyle dosya tefrik edilerek Körfez Cumhuriyet Başsavclığı'nca soruşturmaya devam edildiği ifade edildi. Şüphelilerin maktul Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın ölümü ile ilgili verdikleri ifadelerin bir sureti gereğinin takdir ve ifası için Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na 14 Ocak 2019 tarihinde gönderilmiştir. Şüphelilerin üzerine atılı "Usulsüz Ölü Gömülmesi" suçunun ön ödemeye tabi olan suçlardan olması nedeniyle bu suç yönünden dosya tefrik edilerek Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmaya devam edilmekte.