Pakistanlı Bakan ve Eşi Evlerinde Ölü Bulundu

Pakistan'ın Sind Eyaleti Planlama ve Kalkınma Bakanı Mir Hazar Han Bijarani ve eşi Feriha Razak evlerinde ölü bulundu.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Olay, çiftin gün boyunca evlerinden çıkmaması üzerine ortaya çıktı. Bijarani ve Razak'ın cansız bedenlerinin evin yatak odasında bulunduğu ve kapının kilitli olduğu bildirildi.

VÜCUTLARINDA MERMİ İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Polisten yapılan açıklamada, çiftin vücutlarında mermi izlerinin tespit edildiği belirtildi.

Olayın cinayet veya intihar olup olmadığı henüz bilinmiyor.

POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bakan ve eşinin cenazelerinin Karaçi'deki bir hastanenin morguna kaldırıldığı kaydedildi.

Bijarani'nin üyesi olduğu Pakistan Halk Partisi (PPP), bakan ve eşinin öldüğünü doğrularken, ölüm nedenlerine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Eski avukat olan Bijarani, 2013'deki genel seçimlerde PPP'den Sind Eyalet Meclisine milletvekili olarak girmeyi başarmıştı.