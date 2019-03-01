Pakistan Tarafından Vurulan Uçağın Pilotu Kahraman Gibi Karşılandı

Pakistan sınırında Çarşamba günüuçağının düşürülmesi sonucu Pakistan tarafından esir alınan pilot Commander Abhinandan Varthaman, bugün askeri konvoy eşliğinde Hindistan'lı yetkililere teslim edildi. Binlerce Hintli, pilotu bayrak ve sloganlar ile karşıladı.

KAHRAMAN GİBİ KARŞILANDI

Kalabalık ellerinde Hindistan bayrakları ile milli marşlar söyleyerek slogan attı. Bazı öğrencilerin ellerinde evine hoş geldin, kahraman pankartları dikkat çekti.

Babası ve büyük babası eski pilot olan ve eşi eski helikopter pilotu olan Abhinandan'ın anne ve babası toplanan kalabalık tarafından alkış yağmuruna tutuldu.