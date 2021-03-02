Pakistan meclisinde milletvekilleri birbirine girdi! O anlar kamerada
Pakistan'da Sindh eyalet meclisinde iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi vekilleri, senato seçimleri öncesi taraf değiştiren vekillere saldırdı. Farklı partilerde görev alan vekillerin araya girmesiyle kavga son buldu. Kavga anı ise kameralara yansıdı.
Pakistan'ın Sindh eyalet meclisinde iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi milletvekilleri, senato seçimleri öncesi taraf değiştirdikleri gerekçesiyle 3 milletvekiline saldırdı.
MECLİSE GİRDİKLERİ ANDA SALDIRI BAŞLADI
Daha önce de senato seçiminde kendi istekleri doğrultusunda oy kullanacaklarını ifade eden milletvekilleri Aslam Abro, Shehryar Shar ve Karim Bakhsh Gabol meclise girdikleri anda saldırıya uğradı.
ARAYA FARKLI PARTİDEN VEKİLLER GİRDİ
Milletvekilleri arasında çıkan yumruklu kavga farklı parti üyelerinin araya girmesiyle son buldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR