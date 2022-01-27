Pakistan'da polisin eylemcilere müdahalesinde bir kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan'da polisin eylemcilere müdahalesinde bir kişi öldü

AA, Emel Öz - Güncel
 - Güncelleme:
Pakistan'da polisin eylemcilere müdahalesinde bir kişi öldü

Pakistan'ın Karaçi kentinde polisin, belediye başkanlarının yetkileriyle ilgili yasanın yürürlükten kaldırılmasını talep eden eylemcilere müdahalesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Karaçi kentinde polisin, belediye başkanlarının yetkileriyle ilgili yasanın yürürlükten kaldırılmasını talep eden eylemcilere müdahalesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Polis, belediye başkanlarının yetkilerini sınırlandıran yasanın yürürlükten kaldırılmasını isteyen eylemcilere sopa ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Birleşik Halk Hareketi (MQM) partisinden yapılan açıklamada, parti üyesi Muhammed Aslam'ın çıkan şiddet olaylarında yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Aslam'ın cenazesine çok sayıda kişinin katılması bekleniyor.

AA / Emel Öz - Güncel

Pakistan, Karaçi, Polis, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title