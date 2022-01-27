Pakistan'da polisin eylemcilere müdahalesinde bir kişi öldü

Pakistan'ın Karaçi kentinde polisin, belediye başkanlarının yetkileriyle ilgili yasanın yürürlükten kaldırılmasını talep eden eylemcilere müdahalesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Polis, belediye başkanlarının yetkilerini sınırlandıran yasanın yürürlükten kaldırılmasını isteyen eylemcilere sopa ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Birleşik Halk Hareketi (MQM) partisinden yapılan açıklamada, parti üyesi Muhammed Aslam'ın çıkan şiddet olaylarında yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Aslam'ın cenazesine çok sayıda kişinin katılması bekleniyor.