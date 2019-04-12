Pakistan'da Pazar Yerine Bombalı Saldırı: 14 Ölü, 30 Yaralı

Pakistan'ın Ketta şehrinde bir açık hava pazarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin ve yaralananların çoğunun pazarcılar olduğu belirtiliyor.

Pakistan'ın "Dawn" gazetesinin haberine göre Emniyet Yetkilisi Abdur Razzaq Cheema, Hazar Gunji bölgesindeki pazar yerinde bombanın patlatılması sonucu en az 14 kişinin öldüğünü belirtti.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Bombalı saldırı ile Şii Hazara topluluğunun hedef alındığını kaydeden Cheema, yaralanan çok sayıda kişinin çevre hastanelere kaldırıldığını ifade etti.

ÖLEN VE YARALANANLARIN ÇOĞU PAZARCI

Polis, ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Yerel medya, patlamada ölen ve yaralananların çoğunun pazarcılar olduğu bilgisini paylaştı.

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

Patlamanın yaşandığı bölgeden görüntüler;

Kaynak: AA