Pakistan'da Pazar Yerine Bombalı Saldırı: 14 Ölü, 30 Yaralı
Pakistan'ın Ketta şehrinde bir açık hava pazarında meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı.
Pakistan'ın Ketta şehrinde bir açık hava pazarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin ve yaralananların çoğunun pazarcılar olduğu belirtiliyor.
Pakistan'ın "Dawn" gazetesinin haberine göre Emniyet Yetkilisi Abdur Razzaq Cheema, Hazar Gunji bölgesindeki pazar yerinde bombanın patlatılması sonucu en az 14 kişinin öldüğünü belirtti.
YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI
Bombalı saldırı ile Şii Hazara topluluğunun hedef alındığını kaydeden Cheema, yaralanan çok sayıda kişinin çevre hastanelere kaldırıldığını ifade etti.
ÖLEN VE YARALANANLARIN ÇOĞU PAZARCI
Polis, ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Yerel medya, patlamada ölen ve yaralananların çoğunun pazarcılar olduğu bilgisini paylaştı.
Henüz saldırıyı üstlenen olmadı.
Patlamanın yaşandığı bölgeden görüntüler;
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CIA Pakistanda operasyon yapmaktan ve yaptırmaktan vazgeçmedi diz çöktürene kadarda vazgeçmeyecek. Rabbim Pakistan halkanın yar ve rardımcısı olsun.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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neyin peşindesin insanoğlu. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ırak-suriye-libya-cezayir-yemen-sudan derken şimdide pakistan ABD diyoruyz esas çıban başı ingiltere bunu herkes böyle bilsin ABD talimat gidiyor oda gerekni yapıyor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Masumların suçu nedirki. . . :(Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır