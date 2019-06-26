Pakistan'da iktidar partisinin liderlerinden biri canlı yayında tartıştığı gazeteciye saldırdı
Pakistan'da yayınlanan bir televizyon programında iktidar partisinin liderlerinden biri, birlikte canlı yayına katıldığı gazeteciye saldırdı. Yaşanan boğuşma anları ise canlı yayında bütün ülkede yayınlandı.
Pakistan'da iktidardaki Adalet Hareketi (PTI) liderlerinden Masroor Ali Siyal, canlı yayında tartıştığı gazeteci ve Karaçi Basın Kulübü Başkanı İmtiaz Khan'a saldırdı.
KAVGA CANLI YAYINDA YAYINLANDI
Pazartesi gecesi yayınlanan "Aftab Mugheri ile haber hattı" programında tartışan ikilinin kavgası ise canlı yayında yayınlandı.
Yaşanan saldırıdan önce, Siyal'in gazeteci Khan'ı üslubu konusunda uyardığı görüldü ve ardından gazeteciye saldırdı.
İkilinin arasında gerçekleşen boğuşmaya diğer konuklar ve set ekibi müdahale ederek ayırdı.
ÜLKEDE PAYLAŞIM REKORLARI KIRDI
Kavgadan sonra Siyal yerinde oturmaya devam ederken, saldırıya uğrayan gazeteci ise birkaç dakika stüdyodan ayrıldıktan sonra yayına yeniden katıldı.
Canlı yayınlanan kavga anları ise ülkede kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı.
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