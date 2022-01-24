Pakistan'da çocuk felci aşı kampanyası başlatıldı

Pakistan'da başlatılan çocuk felci aşı kampanyasında 22,4 milyon çocuğun aşılanması hedefleniyor.

Çocuk Felci aşı programı koordinatörü Şahzad Beg, yayımladığı açıklamada, Pakistan'da çocuk felci aşı kampanyası başlatıldığını belirtti.

Açıklamada, 5 yaş altı 22,4 milyon çocuğun aşılanması için beş gün sürecek kampanyaya yaklaşık 150 bin sağlık çalışanının katılacağı kaydedildi.

Yetkililer, bu kampanyayla Pakistan'ı çocuk felcinden arındırılmış bir ülke haline getirmeyi amaçlıyor.

Pakistan, 1994'te başlatılan çocuk felcini bitirme kampanyası çerçevesinde yıllık 20 bin olan vaka sayısını 2017'de 8'e kadar düşürmüştü. 2017'nin ardından çocuk felci vakalarında artışların yaşandığı Pakistan'da, 2018'de 12, 2019'da 147, 2020'de ise 84 vaka tespit edilmişti. Geçen yıl ülkede sadece bir çocuk felci vakası bildirilmişti.