Pakistan Başbakanı'ndan Erdoğan'ı mest eden sözler: Ülkemizde seçime girse kazanır

15.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pakistan ziyaretleri doğrultusunda Pakistan Meclisi'ne seslenmişti. Erdoğan konuşmasında meclis üyelerinden büyük alkış toplarken, bir övgü de Pakistan Başbakanı Imran Khan'dan geldi. Khan, "Erdoğan'ın bu konuşmasını göze alarak şunu söyleyebilirim ki; Pakistan'da seçime girse kazanır" ifadelerini kullandı.

"İLK KEZ GÖRÜYORUM"

Başbakan Khan, "Bugün Başkan Erdoğan Pakistan Meclisi'nde. Erdoğan'ın bu konuşmasını göze alarak şunu söyleyebilirim ki; Pakistan'da seçime girse kazanır. Ben hükümet sıralarının masalara vurduğunu gördüm. Ama hem muhalefetin hem de hükümetin ilk defa masalara vurduğunu görüyorum. Başkan için büyük bir takdir. Pakistan halkı sizi çok seviyor. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, Pakistan halkı sizi Müslüman dünyasında yaşanan tüm olaylar için sesini yükselten lider olarak görüyor" ifadelerini kullandı.

MASALARA VURMUŞLARDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Parlamentosunda gerçekleştirilen Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumunda bir konuşma gerçekleştirmişti. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Pakistan arasındaki tarihi dostluktan bahsederken sözleri sık sık alkışlanmıştı. Öte yandan Pakistan'da parlamento üyelerinin alkışlamak yerine ellerini masaya vurması dikkat çeken bir diğer detay olmuştu. Türk kültüründe protesto anlamına gelen ellerini masaya vurma hareketi, Pakistan'da alkışlamak anlamına geliyor.

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