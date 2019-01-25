Özulaş Toplutaşım A.Ş. Otobüste Yaşanan Kavgaların Önüne Geçmek İçin Düğmeye Bastı

Özulaş Toplutaşım A.Ş., özel halk otobüsü şoförlerin hizmet kalitesini yükseltmek ve şoförlerin gelişimini sağlamak amacıyla düğmeye bastı.

ERKEK YOLCU ŞOFÖRE SALDIRMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda yaşanan otobüs şoförü ile yolcuların kavga etmesi haberlerinin ortaya çıkmasının ardından ÖZULAŞ A.Ş. özel halk otobüsü şoförlerine stres ve öfke yönetimi gibi konularda eğitim vermek için düğmeye bastı Olay geçtimiz aylarda gündeme gelmişti. Biri kadın iki kişi, Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy seferini yapmak için bekleyen özel halk otobüsüne kanoyla binmek istedi. Otobüsün şoförü Sinan Selvi, tüm yolcuların binmesinin ardından kendilerini içeri alabileceği söyledi. Duruma itiraz eden çift ile otobüs şoförü tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek yolcu, şoför Sinan Selvi'ye saldırdı. Ardından karşılıklı yumruklaşma yaşandı. Kavga sırasında otobüs şoförüne saldıran kişinin yanındaki kadın yere düştü. Kavgayı araya giren diğer yolcular ayırdı.Kavganın ardından otobüs şoförüne saldıran kişinin yanındaki kadın, yere yatarak otobüsün seferine engel olmak istedi. Kadının arkadaşı tarafından ikna edilerek yattığı yerden kaldırılmasıyla olay sona erdi. Olayın ardından otobüs şoförü Sinan Selvi, darp raporu alarak şikayetçi oldu.

OTOBÜS KAVGALARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Kapsamı ve Kurum merkezinde yapılacak olması nedeniyle ÖZULAŞ'ın yapacağı bu eğitim programı sektörde bir ilk olacak. Şoförler, 40-50'şer kişilik gruplar halinde eğitime alınacak ve süresi 2 tam gün olacak. İlk grup eğitimi 28 ve 29 Ocak Tarihlerinde olacak ve her araçtan asgari 2 şoförün katılımı sağlanacak. Eğitim yaklaşık 3 ay sürecek. Eğitim sonunda her şoföre birer sertifika verilecek.

Alanlarında uzman kişiler tarafından verilecek Eğitimin konuları;

HİZMETTE KALİTE VE KİŞİSEL YÖNETİM (1. Gün)

Kurum Kültürü ve Kurumsal İmaj

Meslek eğitimi

İletişim Becerileri ve Davranış

Stres ve Öfke Yönetimi

İLERİ-VERİMLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ VE OLAY ANALİZİ (2. Gün)

İleri ve güvenli sürüş teknikleri

Vaka çalışması

Ekonomik Sürüş Teknikleri