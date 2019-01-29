Özlem Yıldız Gözaltına Alınan Eski Kocasını Adliyede Yalnız Bırakmadı

Özlem Yıldız Gözaltına Alınan Eski Kocasını Adliyede Yalnız Bırakmadı

Özlem Yıldız, Bursa'da oğlu ile birlikte Uludağ'da tatil yaptığı sırada alacaklıların şikayeti üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınan eski eşi Sinan Serter'i adliyede yalnız bırakmadı.

Özlem Yıldız'ın boşandığı iş adamı Sinan Serter, Bursa'da oğlu ile birlikte Uludağ'da tatil yaptığı sırada alacaklıların şikayeti üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Haberi alan Özlem Yıldız İstanbul'dan Bursa'ya gelerek önce oğlu Demir'i aldı ardından Bursa Adliyesine koştu.

OĞLUNUN YANINDA GÖZALTINA ALINDI

İş dünyasının ünlü ismi ve sunucu Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter oğlu Demir ile birlikte Uludağ'da tatil yaptığı sırada alacaklılarının şikayetleri üzerine jandarma ekipleri tarafından oğlunun gözleri önünde gözaltına alındı.

ESKİ EŞİNİ ADLİYEDE YALNIZ BIRAKMADI

Eski eşinin gözaltına alındığı haberini alan Özlem Yıldız İstanbul'dan Bursa'ya gelerek oğlu Demir'i yalnız bırakmadı. Ünlü sunucu Yıldız, oğlunun ardından soluğu Bursa Adliyesinde aldı. Eski eşini yalnız bırakmayan ve gelişmeleri bizzat yerinde takip eden Yıldız, şimdilerde oğlu Demir'le birlikte Uludağ tatiline devam ediyor.

Özlem Yıldız, oğlunun yanında olduğunu paylaştığı fotoğrafla duyurdu.
Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (6)

  • RUMUZ 19:
    gözünü sevdimin parası karıya bakıyorum adama bakıyorum dönüp aynaya bakıyorum yok para yoksa yakışıklı olsan ne yzar armudun iyisini. . . . .
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • BINGILDAĞIM OLUŞMADI DAHA:
    daha kenevir üretmeye başlamadan kenevirden makine x ray cihazı ürettiniz bravo anca bu kadar olur milleti iyice aptal yerine koyun bakalım:))))
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • BINGILDAĞIM OLUŞMADI DAHA:
    şu tediyeleri yatırın artık yav ammada beklettiniz arkadaş atacağı bi imza 40 naza bindiniz
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.