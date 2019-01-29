Özlem Yıldız Gözaltına Alınan Eski Kocasını Adliyede Yalnız Bırakmadı
Özlem Yıldız, Bursa'da oğlu ile birlikte Uludağ'da tatil yaptığı sırada alacaklıların şikayeti üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınan eski eşi Sinan Serter'i adliyede yalnız bırakmadı.
Özlem Yıldız'ın boşandığı iş adamı Sinan Serter, Bursa'da oğlu ile birlikte Uludağ'da tatil yaptığı sırada alacaklıların şikayeti üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Haberi alan Özlem Yıldız İstanbul'dan Bursa'ya gelerek önce oğlu Demir'i aldı ardından Bursa Adliyesine koştu.
OĞLUNUN YANINDA GÖZALTINA ALINDI
İş dünyasının ünlü ismi ve sunucu Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter oğlu Demir ile birlikte Uludağ'da tatil yaptığı sırada alacaklılarının şikayetleri üzerine jandarma ekipleri tarafından oğlunun gözleri önünde gözaltına alındı.
ESKİ EŞİNİ ADLİYEDE YALNIZ BIRAKMADI
Eski eşinin gözaltına alındığı haberini alan Özlem Yıldız İstanbul'dan Bursa'ya gelerek oğlu Demir'i yalnız bırakmadı. Ünlü sunucu Yıldız, oğlunun ardından soluğu Bursa Adliyesinde aldı. Eski eşini yalnız bırakmayan ve gelişmeleri bizzat yerinde takip eden Yıldız, şimdilerde oğlu Demir'le birlikte Uludağ tatiline devam ediyor.
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gözünü sevdimin parası karıya bakıyorum adama bakıyorum dönüp aynaya bakıyorum yok para yoksa yakışıklı olsan ne yzar armudun iyisini. . . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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daha kenevir üretmeye başlamadan kenevirden makine x ray cihazı ürettiniz bravo anca bu kadar olur milleti iyice aptal yerine koyun bakalım:))))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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şu tediyeleri yatırın artık yav ammada beklettiniz arkadaş atacağı bi imza 40 naza bindinizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Tek çare sarıgülCevap Yaz 1 3 Yayından KaldırAKIM: durmak yok yola devam oylar reis kimi gösterirse ona biat var sorgulamak yok3 Yayından Kaldır