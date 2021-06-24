Özkan Baltacı kimdir? 2020 Olimpiyatları Çekiç Atme Özkan Baltacı kimdir? Kaç yaşında, nereli?

İtalya'nın Napoli kentinde çekiç atma finalinde yarışan Özkan Baltacı, 75,98'lik derecesiyle altın madalyaya ulaşan Özkan Baltacı kimdir? Özkan Baltacı kaç yaşında aslen nerelidir?

Yaz Spor Oyunlarıtarihinde atletizmde altın madalya kazanan 12. milli sporcumuz arasında yer alan Özkan Baltacı,Napoli kentinde çekiç atma finalinde 75,98'lik derecesiyle altın almıştı. Özkan Baltacı ile ilgili bilgilere ve biyografisine haberimizden erişebilirsiniz.

ÖZKAN BALTACI KİMDİR?

13 Şubat 1994 İzmir doğumlu Özkan Baltacı atletizm branşında, çekiç atma dalında Türkiye Milli Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü formalarını giymektedir. 2019 Turkcell Süper Lig 1. kademe müsabakalarında çekiç atmada yarışan milli sporcumuz Özkan Baltacı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı. Bursa'da düzenlenen müsabakada mücadele eden Özkan Baltacı çekiç atmada 77,50 metrelik derecesiyle olimpiyat vizesi almayı başardı. 2019 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda ise milli sporcumuz Özkan Baltacı, çekiç atmada altın madalya kazandı. İtalya'nın Napoli kentinde çekiç atma finalinde yarışan Özkan Baltacı, 75,98'lik derecesiyle altın madalyaya ulaştı.organizasyon tarihinde atletizmde altın madalya kazanan 12. milli sporcumuz olmuştur.