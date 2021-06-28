Özgür Özaktaç kimdir? Özgür Özaktaç kaç yaşında, aslen nerelidir?

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşen Aziz Yıldırım'ın babasıyla olan yakın dostluğundan dolayı manevi oğlu gibi gördüğü Özgür Özaktaç'ın, yeni seçilen Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer almasıyla en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki, Özgür Özaktaç kimdir? Özgür Özaktaç kaç yaşında, aslen nerelidir?

Mekanik tesisat, ısıtma soğutma, havalandırma ve iklimlendirme, yangın tesisatı gibi alanlarda operasyon yapan Ayterm Mekanik isimli firmada üst düzey yetkili olarak görev yapan Özgür Özaktaç, ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsini.

ÖZGÜR ÖZAKTAÇ KİMDİR?

1980'li yılların başında dünyaya gelen Özgür Özaktaç'ın Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in yakın arkadaşı iş insanı Ahmet Özaktaç'ın oğlu olduğu tahmin ediliyor. Özgür Özaktaç, babasının samimiyeti nedeniyle Aziz Yıldırım'a oldukça yakın bir isim olarak biliniyor.

Mekanik tesisat, ısıtma soğutma, havalandırma ve iklimlendirme, yangın tesisatı gibi alanlarda operasyon yapan Ayterm Mekanik isimli firmada üst düzey yetkili olarak görev yapmaktadır.

2021 yılındaki Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde Ali Koç tarafından Yönetim Kurulu yedek üyesi olarak gösterilmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesidir. Kendisiyle birlikte Yönetim Kurulu listesinde şu isimler yer almıştır: