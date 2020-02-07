Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?

07.02.2020 15:03 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:03

Özge Yağız hayatı, biyografisi araştırılıyor. Başarılı yıldız, 1997 yılında İstanbul'da doğdu ve Kanal 7 kanalında Yemin dizisindeki Reyhan karakteri ile ekrana geliyor. Özge Yağız sevgilisi merak ediliyor. Özge Yağız hakkında detaylı bilgi haberimizde.

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

güzel oyuncu, 10 Nisan 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisinden mezu oldu ve ardından No10Studios da oyunculuk eğitimi aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılındaki Adını Sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, Kanal 7'de yayınlanan Yemin dizisinde Reyhan karakterini canlandırıyor. Yağız, 1.69 metre boyunda, 52 kilo ve Koç burcudur.

DİZİLERİ - FİLMLERİ

2019 – Yemin (Reyhan) (TV Dizisi)

2017 – Adını Sen Koy (Zeliha) (TV Dizisi)