Özge Yağız kimdir? Özge Yağız kaç yaşında, nereli? Özge Yağız boyu ve kilosu
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Özge Yağız kimdir? Özge Yağız kaç yaşında, nereli? Özge Yağız boyu ve kilosu

Özge Yağız kimdir? Özge Yağız kaç yaşında, nereli? Özge Yağız boyu ve kilosu
09.05.2020 11:45 | Son Güncelleme: 09.05.2020 11:45

Yemin dizisi ile Kanal 7 ekranlarına gelen genç oyuncu Özge Yağız aslen nereli merak ediliyor. Dizi setlerine ara verilmesinin ardından diziye veda ettiğini açıklayan Özge Yağız, Yemin dizisinden neden ayrıldı? Özge Yağız bibiyografisi.

Güzel oyuncu Özge Yağız, Yemin dizisindeki Reyhan karakteri ile adını duyurdu. DAha önce Adını Sen Koy dizisinde de Zeliha'yı canlandıran Yağız, İstanbul'da doğdu. İlk oyunculuk deneyimini de Adını Sen Koy ile edindi. İşte, Özge Yağız hakkında merak edilenler...

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Yemin dizisi ile popüler olan genç oyuncu Özge Yağız, 10 Nisan 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunu olan Yağız, ilk oyunculuk deneyimini 2017 yılında ekrana gelen 'Adını Sen Koy' dizisi ile elde etti.

23 yaşındaki oyuncu, 1.69 boyunda ve 52 kilodur. Özge Yağız, aynı zamanda Koç burcudur.

Özge Yağız kimdir? Özge Yağız kaç yaşında, nereli? Özge Yağız boyu ve kilosu

DİZİLERİ

2019 – Yemin (Reyhan) (TV Dizisi)

2017 – Adını Sen Koy (Zeliha) (TV Dizisi).

Özge Yağız kimdir? Özge Yağız kaç yaşında, nereli? Özge Yağız boyu ve kilosu

ÖZGE YAĞIZ YEMİN DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI?

Yağız, Kanal 7'nin başarılı projesi Yemin dizisinden ayrıldığını duyurdu. Başrol olarak yer aldığı dizide yerine kim geleceği ise henüz bilinmiyor. Yaptığı açıklamayla, anlaşması bittiği için Yemin dizisinden ayrıldığını belirtti. İşte, Özge Yağız'ın açıklamasının tamamı:

Benim naif Reyhan'ım...

İçine sayısız tecrübe sığdırdığım güzel bir yolun başlangıcıydın sen. Ağladın, güldün, heyecanlandın,sinirlendin, bağırdın ve her haline kucak açan bu güzel insanları kazandın. Yemin gibi bir yuvada yaşadın yollarının hep kesişmesini isteyeceğin insanlar, ekip arkadaşları kazandın. Evlerin kızı, yüreklerin dağlar kızı Reyhan'ı oldun. Çok şükür sevginizi, desteğinizi hissederek yine sizler için çok güzel işlerin içinde olmak ümidiyle yalnızca anlaşmam bittiği için ayrılıyorum. İyi kötü bütün yorumlarınızla öğrettiğiniz, öğrettirdiğiniz için sonsuz teşekkürler. Hep var olun, var olun ki kusursuz olamasak bile sahip olduğumuz her kusurdan bir nebze arınalım. Gönlümüze su serpen sözünüzü, yok artık dedirten gücünüzü, dünyada ki bütün çirkinlikleri güzelleştiren gözünüzü, özünüzü, sizleri çok seviyorum. Nice kavuşmalarımız olsun, sürçülisan ettiysek affola...

Özge Yağız kimdir? Özge Yağız kaç yaşında, nereli? Özge Yağız boyu ve kilosu
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